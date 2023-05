Tientallen stadionverboden voor AZ-supporters vanwege rellen na wedstijd tegen West Ham

Voetbalclub AZ heeft 43 stadionverboden uitgedeeld aan betrokkenen bij de rellen na afloop van de halve finalewedstrijd van de Conference League tegen West Ham United, afgelopen donderdag in Alkmaar. Volgens de club is het niet uitgesloten dat meer stadionverboden zullen volgen. „Los van dit besluit vanuit de club, is het strafrechtelijk onderzoek door de autoriteiten nog volop gaande”, schrijft de club in een persbericht.

Momenteel zitten twaalf AZ-supporters vast vanwege hun rol bij de ongeregeldheden. Vijf van hen moeten nog minstens twee weken in voorarrest blijven. In totaal zijn veertien verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de rellen; vier andere verdachten worden nog gezocht. Hun foto’s werden afgelopen dinsdag vertoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Na afloop van de wedstrijd tegen West Ham United, die AZ met 1-0 verloor, ontstond een chaotische situatie. Tientallen leden van de harde kern van AZ braken uit hun vak en bestormden de hoofdtribune van het AFAS Stadion, waar onder meer familieleden van de West Ham-spelers de wedstrijd bekeken. Zij renden vervolgens de tribune op om hun naasten te helpen.