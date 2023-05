Ik deed mee aan Taxi Castricum, een televisieprogramma waarin Rutger Castricum de taxichauffeur speelt die je naar een bestemming naar keuze brengt. Onderweg hoort hij je dan uit, af en toe onderbroken door regisseur André van der Toorn, jarenlang de stem van Wegmisbruikers.

Ik vond ze geen onprettig duo.

Altijd ben ik frisser dan de taxichauffeur, maar dit keer niet want Rutger zat helemaal fris gemaakt naast me in de bedrijfs-Tesla die voor de gelegenheid vol was gehangen met camera’s. Rutger werkt als interviewer graag vanuit de auto. In verkiezingstijd rijdt hij met B-politici door het land en hij bestuurde ook de ‘Klimaatkar’, waarin hij gesprekken voerde over duurzaamheid.

We reden van Wormer naar Arnhem, waar ik aan boekpromotie zou gaan doen, dus de rit kwam goed uit. Ik had diverse boeken bij me, maar het gesprek meanderde niet geheel toevallig de totaal andere kant op.

Vroeger deed ik alles om mijn boeken te promoten, maar was er bijna geen programma dat me uitnodigde. De realiteit nu is dat ik overal mag langskomen met mijn boek, nadeel is wel dat het boek bijzaak is.

De interviewers vinden het er prachtig uitzien, ze pakken het soms ook vast, zoals je een tosti pakt als je geen honger hebt, maar zijn vooral geïnteresseerd in al het andere.

De vraag drong zich op of ik iets opgeschoten was met al die belangstelling. Ik dacht de televisiemakers te slim af te zijn door vooraf van André te eisen dat ik maximaal een half uur gefilmd zou worden zodat het onmogelijk zou zijn om het boek eruit te knippen. Het plan was om bij een carpoolstrook bij Amsterdam van auto te wisselen. Het plan werkte tot Zaandam, daar kwamen we in het langzaamrijdend tot stilstaand verkeer terecht.

André die beroepshalve heel wat had meegemaakt op snelwegen zei dat het verkeerstechnisch was zoals het was, daarna hadden we nog een heel gesprek over de voor- en nadelen van het rijden in een Tesla. Hij had ook een pak Snelle Jelle’s, crackers en water. Daar begonnen we na een uur van te vreten, toen we vaststonden op de snelweg van de spijt. Ik hapte de nederlaag in stilte weg en besprak met mijn boek op schoot alle onzinnigheden waarin ik door eigen toedoen ben beland. Er is mij beloofd dat het kaft mooi in beeld komt. In een directe confrontatie wint televisie altijd van het boek.

