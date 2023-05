Staande ovatie van vijf minuten? In Cannes is dat „een lauwe ontvangst”

Een staande ovatie van vijf minuten: alleen in Cannes geldt zoiets als „een lauwe ontvangst”. Dat schreef vakblad Variety over het klaterend applaus dat Indiana Jones and the Dial of Destiny ten beurt viel.

Behalve de rode loper heeft een galavoorstelling in zaal Lumière (2.300 stoelen) nog een tweede belangrijk moment: de ovatie na afloop. Klappen is bijna verplicht, maar hoe lang duurt het? Ook bij het 76ste festival worden daarbij de stopwatches getrokken, want de lengte van het applaus geldt als eerste graadmeter voor hoe een film valt bij het grote publiek.

De filmpers is een ander verhaal. Bij de persvoorstellingen in zaal Debussy (1.100 stoelen) is soms ook sprake van sissen en boe-roepen, steevast vanuit Franse hoek. Bij de festivaleditie van dit jaar klonk nog geen collectief geloei, wel soms een losse kreet van walging. Of dat een goed of slecht teken is, is de vraag.

De lengte van een ovatie is in Cannes een belangrijke graadmeter voor hoe een film valt bij het publiek. Foto Jake Coyle/ AP

Etiquette

Bij de gala’s in de Lumière gelden andere regels. Daar mengen filmmensen zich met de haute bourgeoisie van de Rivièra in smoking en avondjurk. Daar is applaus – liefst met kreten van bijval – een kwestie van etiquette.

Filmmakers weten dat zo’n ovatie niet lang genoeg kan duren. De organisatie draagt er het zijne aan bij door met de camera in te zoomen op de ontroerde regisseur of filmster. Die kan ook zelf iets doen om de zaak te rekken. Zo haalde Martin Scorsese’s Killers of the Flower Moon zondag negen minuten applaus, mede dankzij Leonardo DiCaprio die, toen het applaus verflauwde, fanatiek bleef doorklappen en bijval kreeg van inheemse Amerikanen van de Osage-stam. Hun kreten gaven de zaal nieuwe elan.

Het langste applaus ooit viel in 2006 Guillermo del Toro ten deel voor Pan’s Labyrinth: 22 minuten. Gala-publiek gaat vaak voor spektakel: Elvis klokte vorig jaar 12 minuten. Maar het zit ook vol verrassingen: in 2021 haalde de Japanse animatiefilm Belle 14 minuten, het in 2012 het geflopte The Paperboy 15 minuten, in 2016 de ijzige kannibalenfilm The Neon Demon 17 minuten. Michael Moore kreeg in 2004 20 minuten lang de handen op elkaar voor Fahrenheit 9/11: dat was ook een dikke vinger van het Franse publiek richting George W. Bush en diens invasie van Irak – de documentaire won de Gouden Palm. Of Cannes is gewoon dol op Moore’s felle Amerika-kritiek: ook diens Bowling for Columbine haalde 14 minuten applaus.

Publieksfavorieten

De publieksfavorieten dit jaar lijken tot dusver Karim Aïnouz’ door de filmkritiek schouderophalend ontvangen kostuumdrama Firebrand en Todd Haynes’ May December: beide ruim 8 minuten. Toch: in 2015 scoorde Haynes 10 minuten met zijn stijlvolle lesbische liefdesdrama Carol. De favoriet van de filmkritiek, Auschwitz-film The Zone of Interest, behielp zich met 6 minuten, net als Wes Andersons Asteroid City. Zijn vorige, The French Dispatch, haalde wel 9 minuten. Maar ja, Frans publiek.

Niet dat de sterren vijf minuten applaus te min vinden. De oude Harrison Ford was na afloopt in tranen over de ovatie voor Indiana Jones: de volgende dag huilde hij nog. Dat men het dit jaar relatief kort houdt, kan iets zeggen over de competitie. Of misschien is men gewoon even klaar met rode handpalmen.