Rwandese genocideverdachte aangehouden in Zuid-Afrika na ruim 20 jaar op de vlucht

De Rwandese genocideverdachte Fulgence Kayishema is woensdag in de Zuid-Afrikaanse stad Paarl gearresteerd. Dat heeft het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT) van de VN donderdag bekendgemaakt. Kayishema was sinds 2001 op de vlucht en wordt met enkele anderen verantwoordelijk gehouden voor de moord op zo’n tweeduizend Tutsi-vluchtelingen in een kerk tijdens de genocide in 1994.

„Zijn arrestatie zorgt ervoor dat hij eindelijk terecht zal staan voor zijn vermeende misdaden”, zei hoofdaanklager Serge Brammertz van het IRMCT. „Genocide is de ernstigste misdaad die de mensheid kent. De internationale gemeenschap heeft zich gecommitteerd aan vervolging en het straffen van de uitvoerders ervan”, aldus Brammertz, die daaraan toevoegde dat „gerechtigheid zal geschieden, hoe lang het ook duurt”.

De afgelopen jaren was de IRMCT-aanklager ontevreden met de medewerking van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten en liepen ze een arrestatie van Kayishema een aantal keren net mis. Donderdag prees Brammertz juist de inzet van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten. Kayishema zou zijn identiteit in eerste instantie ontkend hebben, maar gaf volgens de politie later toe degene te zijn naar wie de politie naar op zoek was. „Ik heb lang op mijn arrestatie gewacht”, zei hij volgens de politie.

Het IRMCT werd in 2010 opgericht door de Veiligheidsraad van de VN om het werk van het Rwanda-tribunaal en het Joegoslavië-tribunaal over te nemen. Het werk van het IRMCT heeft de afgelopen jaren geleid tot verschillende aanhoudingen, waaronder die van de Rwandese zakenman Félicien Kabuga, die wordt gezien financier van de genocide waarbij naar schatting 800.000 mensen om het leven kwamen.

