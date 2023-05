Was het de directie of de harde kern die de huldiging van de Ajax-vrouwen blokkeerde?

Het leek zo’n sympathiek plan: een feestelijke huldiging van de Ajax-vrouwen, komende maandag op het Leidseplein in Amsterdam. Eerder deze maand werd het eerste vrouwenelftal, in tegenstelling tot de mannen van Ajax, wél kampioen van Nederland. Reden voor de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om een huldiging aan te bieden op het balkon van de Stadsschouwburg.

Toch gaat het feest niet door – omdat Ajax niet wil. Een huldiging op het Leidseplein is „onverstandig en ook geen goed signaal naar de Ajax-vrouwen en evenmin naar onze fans”, zo staat in een verklaring van de directie.

Als reden geeft de club „het gebrek aan vreugdestemming bij en rondom Ajax”, lees: de sportieve malaise bij het eerste mannenteam, dat dit jaar nul prijzen pakte; hoofdtrainer Alfred Schreuder werd vroegtijdig ontslagen. Bovendien voorziet de club een tegenvallende opkomst op het Leidseplein, „wat niet goed is voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal”.

De nodige verbazing

Burgemeester Halsema en wethouder Sofyan Mbarki (Sport, PvdA) lieten daarop teleurgesteld weten af te zien van de huldiging. Zonder medewerking van de club zien ze „helaas geen mogelijkheid om nog dit seizoen een geslaagde huldiging te organiseren.” De weigering van Ajax heeft voor de nodige verbazing gezorgd in de ambtswoning en het stadhuis: in de afgelopen weken stelde Ajax-directeur Edwin van der Sar zich volgens betrokkenen in gesprekken welwillend op over het idee van een huldiging.

Wat een rol gespeeld kan hebben bij de ommezwaai van de Ajax-directie, is de tegenstand van fanatieke Ajax-fans. De AFCA Supportersclub, een spreekbuis van de harde kern, sprak zich donderdag in een fel getoonzette verklaring uit tegen een huldiging van de Ajax-vrouwen. Die is volgens de supporters „alleen voorbehouden aan Ajax 1”. De slechte resultaten van de mannen dit seizoen bieden, zo schrijft de vereniging, „geen ruimte voor experimenten zoals de voorgenomen huldiging van het vrouwenteam”.

Ook moet Ajax volgens de supporters „nooit meewerken aan politieke statements” – een verwijzing naar burgemeester Halsema en raadslid Ilana Rooderkerk (D66), die zich ook hard heeft gemaakt voor een huldiging van de vrouwen.

Volgens de Ajax-directie heeft de tegenstand van de supportersvereniging geen rol gespeeld bij het blokkeren van de huldiging. De AFCA Supportersclub schrijft in een triomfantelijk bericht op haar website evenwel dat de huldiging er „mede dankzij de argumentatie van de AFCA Supportersclub” komende maandag niet komt.

Grapje van Halsema

Wat niet zal hebben geholpen bij het gunstig stemmen van de Ajax-supporters, is een grapje dat Halsema maakte over de zwak presterende Ajax-mannen. Tijdens een feestelijke ontvangst van de Ajax-vrouwen op de ambtswoning, vorige week, zei de burgemeester volgens Het Parool: „Je hebt een team dat fantastisch en technisch voetbal speelt en dan heb je de Ajax-mannen.”

De supporters waren ook gegriefd door de locatie van de voorgenomen huldiging: Ajax is al sinds de rellen in 2006 niet meer welkom op het Leidseplein, omdat huldigingen steevast uitdraaiden op massale vechtpartijen en vernielingen. Jarenlang werden Ajax-landstitels noodgedwongen gevierd op een parkeerterrein naast de Johan Cruijff Arena.

In 2019 stond Halsema voor het eerst weer een huldiging van het mannenteam in de stad toe, op het Museumplein. Rondom het kampioenschap van vorig jaar van de mannen vond er helemaal geen huldiging plaats, omdat er onvoldoende beveiligers beschikbaar waren. Dit besluit kwam Halsema op dermate ernstige bedreigingen te staan, dat ze aangifte deed.

D66-raadslid Rooderkerk noemt de opstelling van de AFCA Supportersclub in Het Parool „ronduit seksistisch”.