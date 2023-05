‘Musserts schaduw’ en ‘De Ripper connectie’ winnen belangrijkste Nederlandse thrillerprijzen

De belangrijkste Nederlandse prijzen voor spannende boeken van 2023 zijn donderdag uitgereikt aan John Kuipers voor zijn boek Musserts schaduw en aan Gerrit Barendrecht voor zijn boek De Ripper connectie. Dat laat koepelorganisatie CPNB weten. Kuipers wint de Gouden Strop, de belangrijkste prijs voor Nederlandse thrillers. Hij ontvangt een cheque van 10.000 euro. Barendrecht krijgt de lezersjuryprijs voor het beste spannende boek, die de HebbanThrillerprijs heet. De aanmoedigingsprijs voor het beste debuut in het thrillergenre is dit jaar niet uitgereikt, omdat er te weinig inzendingen waren.

Opvallend is dat het winnende boek van Kuipers het thrillerdebuut is van de schrijver. „John Kuipers stoot daarmee in een keer door naar de top van het genre,” aldus de jury. Zijn boek gaat over een Nederlandse hoofdinspecteur in Den Haag, in het jaar 1940. De politiechef dient zich te verhouden tot de Duitse bezetter, die steeds meer te zeggen krijgt binnen de Haagse politie. Als een belangrijk raadsman van de NSB wordt vermoord dringt de partijtop erop aan om de dader buiten de NSB zelf te zoeken, ook al wijzen alle pijlen in de richting van de partij zelf.

Ook De Ripper connectie van Barendrecht is een historische thriller. Net als zijn eerdere twee thrillers over hetzelfde journalist-inspecteurduo speelt het verhaal zich af in het Amsterdam van de negentiende eeuw. In het boek lijkt Jack de Ripper opeens in Amsterdam toe te slaan in plaats van in Londen. En het blijft niet bij één moord. Maar als blijkt dat de moordenaar zijn pijlen op één specifiek persoon heeft gericht, wordt het wel erg persoonlijk voor de twee hoofdpersonen. „Een boek dat bovendien een van de bekendste seriemoordenaars aller tijden een nieuw gezicht geeft.”

De winnaars zullen donderdagavond ook aanwezig zijn bij de Avond van het Spannende Boek. Dat evenement vormt de aftrap van de Thriller Weken, die vrijdag beginnen. Drie weken lang besteden boekhandels en bibliotheken extra aandacht aan spannende boeken. Het thrillergenre is al langer zeer populair onder Nederlandse lezers.