Microsoft: door China gesteunde hackersgroep bespioneerde kritieke Amerikaanse infrastructuur

Door China gesteunde hackers hebben kritieke Amerikaanse infrastructuurnetwerken geïnfiltreerd. Dat meldt softwarebedrijf Microsoft woensdag in een rapport dat wordt onderschreven door de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten en westerse bondgenoten. Volgens analisten gaat het om „een van de grootste ontdekte Chinese cyberspionagecampagnes tegen Amerikaanse kritieke infrastructuur”. China heeft niet gereageerd op de aantijgingen.

De spionage door de groep, ook wel bekend als Volt Typhoon, was onder meer gericht op het Amerikaanse eiland Guam, meldt Microsoft in het rapport. Guam is een cruciaal militair steunpunt, waar de VS gevechtsvliegtuigen hebben gestationeerd. Volgens het softwarebedrijf is Volt Typhoon sinds 2021 actief, met het doel „spionage uit te voeren en zo lang mogelijk toegang te hebben zonder te worden gedetecteerd”.

Hoeveel organisaties in totaal zijn getroffen is niet duidelijk. Wel meldt Microsoft dat aangevallen bedrijven actief zijn in onder meer de maritieme sector, overheden en de informatietechnologie. De bevindingen van Microsoft worden onderschreven door Amerikaanse, Australische, Canadese, Nieuw-Zeelandse en Britse autoriteiten.

Volgens Microsoft wil Volt Typhoon in staat zijn om in toekomstige crises de communicatie-infrastructuur tussen de VS en Azië te verstoren, maar het bedrijf weet niet zeker of de hackers dat nu al kunnen. Eerder dit jaar waarschuwde de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) dat ook Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op grote schaal doelwit zijn van Chinese spionage. De inlichtingendienst ontdekte en voorkwam afgelopen jaar meerdere Chinese pogingen om Nederlandse militaire en ruimtevaarttechnologie te bemachtigen.