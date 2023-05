Michael Reiziger wordt de nieuwe trainer van Jong Oranje

Michael Reiziger is vanaf het aankomende seizoen de coach van Jong Oranje. Dat heeft de KNVB donderdag bekendgemaakt. De 50-jarige oud-voetballer tekent een contract voor tweeënhalf jaar, tot en met het EK onder 21 jaar in 2025. De afgelopen vier seizoenen was Reiziger assistent-trainer bij het eerste elftal van Ajax.

Reiziger was al eerder werkzaam voor de KNVB: in 2014 was hij assistent van Oranje onder 17. Hij werkte verder als jeugdtrainer en assistent bij Sparta Rotterdam én als hoofdcoach van Jong Ajax. Daar bewees hij met talentvolle spelers successen te kunnen behalen. In 2017 leidde hij zijn ploeg naar de titel in de Eerste Divisie. Het was een primeur in het betaalde voetbal: nog nooit werd een ‘Jong elftal’ kampioen.

Reiziger zei „blij en vereerd” te zijn met zijn nieuwe baan. Hij noemde het „een geweldige mogelijkheid om te gaan werken met de grootste voetbaltalenten van ons land”. De onlangs aangestelde directeur topvoetbal van de KNVB, Nigel de Jong, benadrukte de ervaring van Reiziger in het werken met toptalenten: „Hij heeft laten zien dat hij daar het beste uit kan halen”.

Bij het EK onder 21 dat op 21 juni begint en plaatsvindt in Georgië en Roemenië staat Reizigers voorganger, Erwin van der Looi, nog voor de groep. Na het toernooi neemt Reiziger de taken van Van der Looi over.