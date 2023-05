Iets hogere opkomst bij Turkse verkiezingen in het buitenland

De tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen heeft buiten Turkije meer kiezers op de been gebracht dan de eerste ronde. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu hebben een kleine 1,95 miljoen stemgerechtigden de afgelopen dagen hun stem uitgebracht – 56.000 meer dan tijdens de eerste ronde. Toen vonden tegelijkertijd ook de parlementsverkiezingen plaats.

Turkse staatsburgers in het buitenland konden tussen vorige week zaterdag en deze woensdag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Tot zondagmiddag kunnen zij ook nog bij douaneposten aan de Turkse grens terecht om te stemmen. Van de ruim 64 miljoen stemgerechtigde Turken wonen er 3,4 in het buitenland.

Net als in de eerste ronde, toen de politie in Amsterdam moest ingrijpen bij een massale vechtpartij, verliep de tweede ronde van de stembusgang bij momenten gespannen. In België gingen kiezers woensdag op de vuist bij de evenementenhal Brussel Expo.

Lees ook deze reportage: Turkse Nederlanders weer naar de stembus: ‘Wat Erdogans verdienste is? Blinkend asfalt en nieuwe huizen’

Tweede ronde noodzakelijk

In de eerste ronde stemde 57,5 procent van de Turkse kiezers in het buitenland voor de zittende president Recep Tayyip Erdogan; 39,6 procent koos voor zijn uitdager Kemal Kiliçdaroglu. De steun voor Erdogan was daarmee procentueel gezien groter in het buitenland dan in Turkije.

In de einduitslag haalde Erdogan 49,5 procent van de stemmen en Kiliçdaroglu bleef steken op 44,9 procent. Een derde kandidaat, Sinan Ogan, die onlangs zijn steun uitsprak voor Erdogan, haalde 5,2 procent van de stemmen. Omdat geen van de kandidaten een meerderheid haalde, was een tweede ronde noodzakelijk. Aanstaande zondag gaan stemgerechtigden in Turkije naar de stembus.