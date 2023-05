Leider Oath Keepers krijgt hoogste celstraf tot nu toe voor rol in bestorming van Capitool

De federale rechtbank in Washington heeft Stewart Rhodes, de leider en oprichter van de extreemrechtse Oath Keepers, veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Het is de hoogste celstraf die tot nu toe is uitgedeeld aan een betrokkene bij de bestorming. Openbare aanklagers hadden 25 jaar geëist.

De rechter oordeelde snoeihard over de 56-jarige Rhodes in zijn vonnis. Hij noemde de militieleider „een voortdurende bedreiging en een gevaar voor dit land, voor de Republiek en het weefsel van onze democratie”, zo schrijft The New York Times. Voor het eerst in een Capitool-zaak werden verhoogde straffen uitgedeeld vanwege terrorisme. In zijn verweer, doorspekt met retoriek in de geest van oud-president Donald Trump, noemde Rhodes zich „een politieke gevangene”. „Net als president Trump is mijn enige misdaad het verzet tegen degenen die ons land vernietigen”, aldus de oud-militair.

De rechter acht bewezen dat Rhodes aan het hoofd stond van een beweging die al weken voor 6 januari actief bezig was mensen te ronselen voor een opstand tegen de gekozen president Joe Biden. Op de dag zelf waren tientallen Oath Keepers aanwezig bij de bestorming, terwijl zich buiten Washington een groep zwaarbewapende militieleden had verzameld in een hotel, wachtend op een bevel om met hun wapens de stad in te trekken. Rhodes bestormde zelf het Capitool niet, maar vanwege zijn sturende rol in de weken voorafgaand aan de bestorming krijgt hij wel de hoogste straf. Na de bestorming zou hij contact hebben gezocht met Donald Trump, waarin hij de oud-president opriep „te blijven vechten”.

Lees hier meer over de zaak tegen Rhodes: DOp 6 januari stond hij midden in het oproer, nu voor de rechter

Beveiliging bij rally’s van Trump

Rhodes was ooit parachutist in het Amerikaanse leger, maar werd eervol ontslagen nadat hij bij een val zijn rug brak. Hij richtte in 2009 de Oath Keepers op, een nationalistische beweging met voormalige en huidige Amerikaanse militairen, politieagenten en eerstehulpverleners in hun ledenbestand. Sinds het presidentschap van Donald Trump doken leden van de groep steeds vaker op in het openbaar, onder meer bij rally’s van de oud-president, waar ze onder meer beveiligingstaken op zich namen. Rhodes, die een ooglapje draagt omdat hij zichzelf ooit per ongeluk in het gezicht schoot, schreef enkele extreemrechtse en nationalistische manifesten.

Later deze week horen andere vooraanstaande leden van de Oath Keepers hun straffen. Eerder deze maand werden leiders van de Proud Boys, een andere extreemrechtse militie die betrokken was bij de bestorming, veroordeeld voor onder meer opruiing en samenzwering. Zij horen hun gevangenisstraffen later dit jaar. Inmiddels zijn in totaal ruim duizend mensen aangeklaagd omdat ze direct of indirect deelnamen aan de aanval op het Capitool. Ruim de helft is al veroordeeld.