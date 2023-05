Dochters Kaag uiten zorgen over haar veiligheid in ‘College Tour’

Tijdens het programma College Tour hebben de dochters van minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) hun zorgen geuit over de bedreigingen die hun moeder ontvangt. De uitzending waarin Kaag te gast was bij Twan Huys was donderdagavond op televisie te zien. Kaag raakte geëmotioneerd bij het zien van de vooraf opgenomen video van haar twee dochters.

„Ik denk altijd aan Els Borst”, zegt een van haar dochters in de video. „Ik ben bang dat hetzelfde met mijn moeder gebeurt. Het hoeft maar één keer mis te gaan.” Kaag blijft daarop even naar het scherm staren. „Ja, ik ben er een beetje stil van”, zegt ze vervolgens. En dan, terwijl ze een traan van haar wang veegt: „Sorry.”

In 2014 werd oud-minister Els Borst (D66) in haar eigen huis met 41 messteken om het leven gebracht door een psychiatrisch patiënt. Hij verklaarde later dat hij haar had vermoord om haar bijdrage aan de Nederlandse euthanasiewet.

Kaag is een van de meest bedreigde ministers van het huidige kabinet. In februari van dit jaar werd ze voorafgaand aan een politiek debat opgewacht door een groep mensen met brandende fakkels. Eerder al kwam een man met een brandende fakkel naar haar huis toe. Hij kreeg daarvoor een gevangenisstraf van vijf maanden opgelegd. Kaag heeft standaard beveiligers om zich heen.