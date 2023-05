Hoe ver gaan voetbalclubs om het állerbeste uit spelers te halen?

Niet alleen de kracht en snelheid van profvoetballers worden gemeten, voetbalclubs monitoren tegenwoordig ook hun bloedwaarden, slaappatroon en mentale gezondheid. Met de komst van ‘prestatiemanagers’ in de Eredivisie, mengen profclubs zich steeds meer in het privéleven van hun spelers. Aan de vooravond van de laatste competitieduels van dit seizoen vraagt redacteur Enzo van Steenbergen zich af: hoe ver gaan clubs om de prestaties van hun spelers te maximaliseren?

Lees ook de serie artikelen van Enzo van Steenbergen. Deel 1: Club tegen voetballer: slaap je wel op een goed kussen?

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.