Het wekenlange spel over de toekomst van coach Arne Slot

Zelden zal een dag waarop alles bij het oude bleef bij Feyenoord, zo baanbrekend hebben aangevoeld. De club deed er donderdag het zwijgen toe, officieel viel er namelijk niets te melden. Maar intern overheerst het gevoel dat op het nippertje een groot verlies is voorkomen, hoewel vrijwel niemand precies weet hoe dat is gebeurd en tegen welke prijs.

Bron van opluchting is een korte verklaring van trainer Arne Slot, de man die Feyenoord tegen alle verwachtingen in naar het landskampioenschap heeft geleid. Via zijn zaakwaarnemer maakte hij duidelijk dat het zijn „wens is om bij Feyenoord te blijven en door te bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd”. Natuurlijk had Slot gehoord van de interesse van clubs uit het buitenland, hij voelde zich erdoor gevleid. Maar, stelde de coach met zoveel woorden, tot discussies over een vertrek had die belangstelling nooit geleid. Het enige gesprek dat zijn zaakwaarnemer namens hem had gevoerd, was met Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. Over een ‘eventuele’ contractverlenging.

Het is een wat bevreemdende boodschap na alles wat er de voorbije weken is gezegd en geschreven door hoofdrolspelers, zaakwaarnemers en journalisten. Zelfs mensen die nauw samenwerken met Arne Slot gingen er inmiddels van uit dat hij zou verkassen naar Tottenham Hotspur.

Met reden. Spurs, een club die ondermaats presteert in de Premier League maar grote financiële mogelijkheden heeft, zoekt een moderne trainer die het team er met herkenbaar, aantrekkelijk voetbal bovenop kan helpen. Slot is zo’n trainer, heeft hij bewezen bij Feyenoord.

Bovendien geldt Slot, die als speler een bescheiden carrière had, als extreem ambitieus, iemand met een missie de absolute top te halen. Sinds hij in 2013 begon als jeugdtrainer bij PEC Zwolle maakte Slot iedere paar jaar de stap naar een hoger niveau. Daarbij is hij niet bang zijn werkgever tegen de haren in te strijken. Eind 2020 werd Slot ontslagen als trainer van AZ, omdat hij – zonder de clubleiding te informeren – met Feyenoord onderhandelde om in Rotterdam de opvolger te worden van Dick Advocaat.

Nu, na een jaar waarin Slot met mooi voetbal en beperkte middelen de landstitel veroverde en voor het tweede seizoen op rij indruk maakte in Europese wedstrijden, was belangstelling van grote clubs uit het buitenland onvermijdelijk. Feyenoord wilde hem behouden, Slot hield zich op de vlakte. Gevolg: weken van speculatie, geflirt en halve onderhandelingen, zowel door zaakwaarnemers achter de schermen als via de media.

Verbeterd contract

Dat spel over de toekomst van Slot begint dit voorjaar. De coach heeft, na het bereiken van de Conference League-finale, een sterk verbeterd contract getekend tot medio 2025, met een geschat jaarsalaris van zo’n 2 miljoen euro. Een belangrijk detail lekt begin april uit via De Telegraaf: Slot kan pas vanaf de zomer van 2024 tegen een gelimiteerde transfersom weg. Die clausule geldt dit jaar niet, wat betekent dat Feyenoord komende transferzomer kan vragen wat het wil voor zijn succescoach. Komende zomer, schrijft De Telegraaf, is een vertrek „alleen mogelijk als er een recordbedrag aan Feyenoord wordt betaald”.

Het is een duidelijk signaal aan buitenlandse clubs: Feyenoord laat Slot niet zomaar gaan. Ondertussen krijgt Slot in zijn persconferenties veel vragen over zijn toekomst. Hij geeft geen uitsluitsel of hij bij Feyenoord blijft en herhaalt dat hij nog een tweejarig contract heeft. Zonder dat Slot het zegt, houdt hij de mogelijkheid van een vertrek open. Op vragen over de interesse van Tottenham Hotspur gaat hij niet in.

Toch zegt hij wel iéts. De flirt met Spurs krijgt in zijn persconferentie van vrijdag 19 mei, vier dagen na de huldiging, een serieuzere lading. Een verslaggever van Sky Sports, een rechtenhouder van de Premier League, is naar de Kuip afgereisd. Wat Slot ervan vindt dat hij de „front runner” is voor de positie van Spurs-coach? Heeft hij of zijn zaakwaarnemer al contact gehad met Spurs? „Dit is niet het moment daarover te praten”, reageert Slot. Wel zegt hij de Premier League de mooiste competitie ter wereld te vinden. Binnen en rond Feyenoord bestaat na de persconferentie het gevoel dat hij zal vertrekken.

Loyaliteit

Anderhalve dag later, zondagochtend 21 mei, kopt De Telegraaf: Feyenoord-directeur Dennis te Kloese zegt ‘nee’ tegen miljoenenbod Tottenham. De krant schrijft dat Te Kloese, die bij Spurs in beeld was als technisch directeur, hoopt dat hij met zijn aanblijven een signaal geeft aan anderen binnen Feyenoord. Het is duidelijk op wie hij doelt: coach Arne Slot. Die ochtend schuift Te Kloese ook aan bij het praatprogramma Goedemorgen Eredivisie, waar hij zegt binnen een week duidelijkheid te willen van zijn trainer.

Zegetocht van een vreemdelingenlegioen: hoe Arne Slot Feyenoord naar de titel leidde

Dit een-tweetje wordt doorzien door het kamp-Slot, zegt een ingewijde. „Te Kloese maakt er een loyaliteitskwestie van.” De volgende dag brengt De Telegraaf – in een column met de kop ‘Onfatsoenlijk spelletje Slot’ – nieuwe details naar buiten over het huidige contract van de coach: hij zou een tekenbonus van een miljoen euro hebben gekregen en een kampioenspremie van nog eens ongeveer anderhalf miljoen. Volgens meerdere betrokkenen is Slot geïrriteerd over het lekken van deze en andere informatie uit zijn contract. Zo ontstaat het beeld dat het bij hem alleen om geld zou draaien. En dat hij niet loyaal zou zijn aan Feyenoord.

Na het volksfeest rond de landstitel gaat het vooral hierover – de goede stemming lijkt om te slaan en op sociale media klinkt de eerste kritiek op de buitenlandse ambities van Slot. Een ontmoeting tussen Te Kloese, clubjurist Joris van Benthem en Slots zaakwaarnemer Rafaela Pimenta, afgelopen woensdag, vormt het sluitstuk van de wekenlange speculaties. Als die urenlange bespreking klaar is, wijzen de eerste berichten erop dat Slot wil ingaan op de interesse van Spurs.

De verrassing is dan ook groot als donderdagochtend de verklaring naar buitenkomt waarin Slot stelt de „wens” te hebben om bij Feyenoord te blijven. Wat er precies is besproken en met welke intenties partijen aan tafel gingen blijft onduidelijk. Volgens ESPN wilde Spurs zo’n zeven miljoen euro betalen voor Slot, terwijl Feyenoord meer vroeg. Een ingewijde zegt dat Slot de regie over de beeldvorming heeft teruggepakt door te verklaren dat het woensdag uitsluitend over een nieuw contract ging. Feit is dat hij nooit een formele aanbieding van Spurs heeft gehad.

De verwachting is dat hij een aanzienlijke salarisverhoging krijgt, waarmee hij de duurstbetaalde werknemer in de historie van Feyenoord zal worden. Zijn positie is sterker dan ooit, het beleid van de club is voor een belangrijk deel op hem ingericht. En naast Slot blijft ook zijn technische staf – de verwachting was dat enkele stafleden mee zouden gaan naar Spurs.

Zijn populariteit heeft hij slim gekapitaliseerd, er vanuit gaande dat Slot binnenkort een verbeterd contract tekent. Dat is althans de gedachte in Londen. De leiding bij Spurs, schrijft Sky Sports, vindt dat Slot hun interesse in hem heeft gebruikt voor een beter contract bij Feyenoord. Aan de andere kant kunnen Feyenoord en Slot het juist zo presenteren dat ze er beiden op vooruit gaan. „Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen bij Feyenoord”, schrijft Slot in de verklaring.