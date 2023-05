Geef ze in China nog een aantal jaar en ze bereiken het niveau Tesla

In een gevloerde zaptoestand zag ik de talkshows klankbord zijn van het publieke onbenul. Daar loopt dagelijks een blik gasten leeg op door de socials al volledig uitgewoonde hypes. Bij Jinek herkauwden clichékoppen die je te vaak op televisie ziet een mogelijke drone-aanslag op Poetin. Je zag iets vurigs komisch klunzig op het Kremlin neerdalen. Deepfake, een aanslag, maar door wie dan? Tsja, hoorde ik een ex-correspondent te Moskou hoofdschudden, dat is dus nu de grote vraag. Aansluitend fut- en humorloos gespeculeer dat in miljoenen huiskamers ook kant noch wal raakt. Niemand wist het fijne. Waarom maak je televisie als ik geen stap verder kom dan Jineks gasten? Omdat een klinkklaar antwoord ongewenst is, suffies. Dan is men uitgeluld, en daar gaat je verdienmodel. Dan nog liever de bevrijdende banaliteit van VI Inside. Duizendmaal liever hoor ik Gijp blijmoedig schateren dan de zoveelste pislauwe Amerikadeskundige zijn Trumpcorvee te horen uitdienen voor een gehoor van Songfestivalcommentatoren en slooprijpe politici. Kan het roofdier nog wel verder? Tsja, Dat Is Dus Nu De Grote Vraag. Enerzijds, anderzijds, tot morgen.

Hoeveel respectabeler is een start-up die de financieel notoir hoogdrempelige autobusiness overleeft en na negen jaar echte auto’s produceert die op essentiële punten staan als een huis. Toch is ook de Xpeng P7 in zijn soort een grote vraag. Waarom komt een in 2014 opgerichte Chinese fabrikant met een kloeke elektrische sedan in het vaarwater van Tesla’s Model 3? Om Elon te verpletteren met superieure nieuwe batterijtechnologie, software of revolutionaire voertuigarchitectuur, zou je denken. Nee. Actieradius en digitale prestaties blijven binnen de bestaande marges. Maar misschien, dat zal de leidende gedachte zijn, kan de P7 op losse onderdelen genoeg bonuspunten pakken voor een troostprijs op gewogen gemiddelden.

Dan helpt goedkoper, mooier of sterker zijn. Prijs speelt een rol, helemaal nadat de Tesla’s fors goedkoper werden om de met budgetprijzen stuntende Chinezen terug te pesten. Zet hem dus vooral 1 op 1 tegenover zijn directe, in uitrusting en prestaties vergelijkbare opponent uit Californië.

De P7 AWD Performance heeft voor 59.990 euro een WLTP-actieradius van 505 kilometer en een vermogen van 473 pk. Hij trekt met een paar onmerkbare milliseconden verschil zo razendsnel als een Tesla. Hij snellaadt maximaal 175 kW. Hij ziet er goed uit. Binnen heb je een Dynaudio-geluidssysteem en alle goodies voor de man die niks wil missen.

Concessies

Maar voor zesduizend minder koop je bij Tesla de duurste Model 3, de Performance. Met een groter bereik, 547 kilometer, een nog spectaculairder acceleratie, een laadsnelheid waar de Xpeng niet aan kan tippen. Met het net geen vijftig mille kostende Longe Range-model kom je op 18-inch-wielen nog eens tachtig kilometer verder zonder al te pijnlijke concessies aan prestaties en uitrusting. Met metallic lak en Autopilot is hij even duur als de P7 AWD Performance. En hij verbruikt veel minder. Na een kalm gereden rit van anderhalf uur bij 15 graden, wel met harde regen, zit de P7 boven de 21 kWh op 100 kilometer. Een Model 3 was onder vergelijkbare omstandigheden al gezakt naar 15.

Toch zal het niet lang duren voor Chinese autofabrikanten dat niveau bereiken. Ze hebben het kapitaal, de grondstoffen en het vernuft. De P7 is een typische Chinese Aufsteiger. Hij blinkt nog niet op alle fronten uit. Ik krijg een rare waarschuwing voor de bandenspanningscontrole, volgens het display staat op de linkervoorband überhaupt geen spanning meer. De elektrisch bedienbare achterruiten reageren niet op hun schakelaars. De kofferbak is met zijn nauwe ingang slecht toegankelijk. Het navigatiesysteem meldt geen laadmogelijkheden onderweg waar een menu-icoon dat wel suggereert. Maar je weet: die komt er heus. Wie nooit bovenmodaal elektrisch heeft gereden zal na een rondje om de kerk in de P7 uitroepen: wat een geweldenaar! En hij is maar een voorspel. Een Xpeng-suv met 800 volt-technologie en een snellaadcapaciteit van 300 kW staat in de startblokken.

Zo is er afgezien van morele bezwaren tegen China – en zelfs dat niet, nu half Europa en ook Musk in China produceren – geen reden hem te laten staan. Dus hij kan prima terechtkomen, net als de deplorabele talking heads aan Jineks tafel. Op een dag is Xpeng even goed als Tesla, en begint het grote wachten op een nieuwe techverlosser. Want trendvolgers kunnen veel wel maar één ding niet: het wiel opnieuw uitvinden.