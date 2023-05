Een snoepwinkel op velgen van 24-inch

De afgelopen maanden hield rapper Bizzey de raampjes van zijn dikke Audi SQ8 maar even dicht. Eerder hing hij graag met een elleboog naar buiten om mooie glimlachen en jaloerse blikken in ontvangst te nemen. Maar de laatste tijd zijn de reacties minder bewonderend. Zijn wagen, die hij zorgvuldig uitkoos in kakigroen, is een soort regenboogkermis op een hagelwitte achtergrond geworden. Geintje van een zakenpartner met wie hij een onderneming in lolly’s heeft. Die liet, zonder Bizzey’s medeweten, zijn auto opnieuw wrappen voor een sponsordeal.

„Hij heeft me goed te pakken”, zegt de rapper die doorbrak met rapcollectief Yellow Claw en sinds enkele jaren een succesvolle solocarrière heeft. Maar binnen in de auto vergeet hij de buitenkant. Daar kan hij de stoelmassage aanzetten. Dan aait hij even over het sportstuur en laat de led-verlichting over het dashboard dansen met zijn eigen video op de display en de muziek luid over de Bang & Olufsen-speakers. Zijn auto trilt op de 24-inch velgen. „Als ik een nieuwe pokoe heb gemaakt, check ik die altijd hier. In de waggie hoor je de bas pas echt goed.”

Foto’s Michiel Bles

Comfortabel

Zijn vorige waggie ging in de fik door een pyromaan, daarna kocht hij deze met meer pk’s en nog meer opties. „Volgens mij ken ik de helft nog niet van wat–ie kan. Ik ben eigenlijk een gewoontedier.” Hij houdt van auto’s. Vroeger reed hij een Mercedes G-Wagon, zijn vrouw had een oldtimer Saab. Maar hij rijdt veel, soms drie optredens op een dag en dus moet het vervoer comfortabel zijn. Hij wil goed uitgerust op het podium staan. Hij hoeft bijna niets mee te nemen, zijn geluidsman rijdt apart. „Ik check altijd of ik mijn rugzak heb en mijn geluksschoenen, meer heb ik niet nodig.”

Foto’s Michiel Bles

Doorgaans zit zijn tourmanager achter het stuur en is er iemand mee voor social media, alles wordt gefilmd. De gesprekken gaan over likes, over hoe de video’s scoren. „Het is ons kantoortje on the road.” Soms rijden er nog wat matties mee, dan gaat de muziek hard en is het even sex, drugs en rock-’n-roll in de Audi. Alles mag, als er maar geen bladerdeeg wordt gegeten, vanwege de kruimels. De volgende ochtend rijdt hij gewoon zijn zoontje weer naar school. De zevenjarige vindt de auto met regenboog-wrap trouwens veel cooler dan eerst.

Maar de bolide is ook „een zegel op het werk”. Bizzey droomde vroeger van zulke velgen en hij weet dat veel van zijn fans dat ook doen. Hij wil ze laten zien dat het kan. Voordat hij succes kreeg, reed hij een auto die niet in de derde versnelling kon. Hij kwam Amersfoort maar zelden uit en als hij ging stappen, propten ze zich met acht man in een Suzuki Alto, lag hij op het dashboard.

Tijdens zijn eerste rit met deze nieuwe wagen werd hij meteen aangehouden. Hij kreeg een bekeuring. Oké, hij reed ook zonder kenteken. De agenten wilden nog wel met hem op de foto. Hij wordt sowieso „redelijk vaak” aangehouden. „Het is een snelle waggie die ook in de criminaliteit wordt gebruikt. Ik weet dat ik vaker moet stoppen dan witte vrienden. Hoewel het de laatste tijd meevalt, moet ik zeggen. Misschien door die nieuwe kleuren.” Vlak voor de zomer houdt de sponsordeal van de snoepwinkel op en kan hij hem laten overspuiten. Hij heeft het al helemaal in zijn hoofd: crèmekleurig, met groene details en gouden velgen.