DeSantis lanceert presidentiële campagne met Twitterevenement geplaagd door technische problemen

Gouverneur Ron DeSantis van de Amerikaanse staat Florida heeft woensdagavond zoals verwacht zijn kandidatuur aangekondigd voor de presidentsverkiezingen van 2024, maar een Twitterevenement om zijn langverwachte campagne te lanceren draaide uit op een technisch fiasco.

De 44-jarige conservatieve Republikein, die landelijke bekendheid kreeg met zijn uitgesproken strijd tegen ‘wokisme’, kondigde zijn kandidatuur aan in een gepolijste video op sociale media. Een poging om de inhoud daarvan verder te bespreken met de bestuursvoorzitter van Twitter, Elon Musk, tijdens een uniek online evenement bij ‘Twitter Spaces’ werd echter geplaagd door audioproblemen en crashes. Sommige Twittergebruikers waren niet in staat zich bij de livestream te voegen of verloren de verbinding.

„Achteruitgang in Amerika is niet onvermijdelijk, het is een keuze”, zei DeSantis, de belangrijkste tegenstander van oud-president Donald Trump in de strijd om de Republikeinse nominatie voor 2024, in de video. „En we moeten kiezen voor een nieuwe richting - een weg die zal leiden tot Amerikaanse revitalisering. Ik stel me kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten om onze grote Amerikaanse comeback te leiden.”

Competente bestuurder

De struikelende aftrap, die leidde tot hilariteit onder critici van DeSantis in beide partijen, vormt een pijnlijke smet op het gekoesterde imago van DeSantis als een competente bestuurder, en versterkt mogelijk twijfels onder kiezers of hij wel klaar is voor het nationale toneel. Op Twitter werden onder meer het hashtag ‘DeSaster’ en de term ‘failure to launch’ trending. Ook werd het fiasco vergeleken met de ontploffing van de raket van Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX bij de lancering vorige maand.

President Joe Biden reageerde op Twitter met de opmerking „Deze link werkt”, met een link naar fondsenwerving voor zijn herverkiezingscampagne.

Politieke waarnemers volgen met spanning of DeSantis nu actief de strijd aanbindt met Trump, die volgens peilingen een ruime voorsprong geniet onder Republikeinse kiezers. De oud-president valt hem voortdurend fel aan, met onder meer de bijnaam ‘Ron DeSanctimonious’, maar DeSantis heeft daar tot nu toe nauwelijks op gereageerd.

Cultuur van verliezen

Wel neemt DeSantis afstand van Trumps leugen dat de ex-president de verkiezingen van 2020 in werkelijkheid zou hebben gewonnen. Ook rekent hij Trump Republikeinse verliezen aan bij de Congresverkiezingen van november, toen de uitslagen tegenvielen voor Republikeinen en kandidaten die werden gesteund door Trump over het algemeen niet goed presteerden. „We moeten de cultuur van verliezen beëindigen die de Republikeinse partij de afgelopen jaren heeft geïnfecteerd”, aldus DeSantis tijdens het Twitterevenement, nadat dat was herstart na een lange onderbreking.

Onder de andere Republikeinen in de race zijn de voormalige VN-ambassadeur Nikki Haley, oud-governeur van Arkansas Asa Hutchinson en Tim Scott, senator namens South Carolina. De voorverkiezingen worden vanaf januari 2024 gehouden.