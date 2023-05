Cryptobedrijf LiteBit wil op tijd stoppen. Door nieuwe wetgeving worden de kosten te hoog

Langzaam wordt het leger op de vijftiende verdieping van het kantoorgebouw naast het centraal station in Rotterdam. De 66 werknemers van LiteBit weten al sinds half april dat het cryptobedrijf ermee stopt. Als eerste vertrokken daarna de softwareontwikkelaars – er valt niets meer te bouwen en te innoveren. De office manager is ook weg, dus financieel directeur Corrien Verschuure krijgt alle telefoontjes zelf binnen.

Het contact met de klanten van het handelsplatform gaat nu vooral over de afwikkeling. Ze kunnen kiezen tussen het opnemen van hun tegoeden of ze overzetten naar een rekening bij Bitvavo, tot voor kort een van de grootste concurrenten. LiteBit helpt daar dan bij. Voor die regeling moet de Autoriteit Consument en Markt nog wel toestemming geven.

LiteBit zegt enkele honderdduizenden klanten in Nederland te hebben. Bitvavo heeft er rond één miljoen. Vergeleken met een jaar geleden wordt er nu weinig gehandeld in crypto’s. Dat is slecht voor een handelsplatform als LiteBit, dat het afgelopen jaar voor het eerst verlies leed. Het gaat om miljoenen euro’s. „Geen dubbele cijfers”, benadrukt Verschuure. „Niets wat we niet kunnen dragen.”

Waarom dan toch stoppen?

„We hebben tien jaar na de oprichting van LiteBit deze strategische keuze gemaakt. Net als veel andere cryptopartijen hebben wij de afgelopen jaren geld verdiend. De vier aandeelhouders zeggen: op dit moment is er geen financiële stress. Alle fondsen zijn er. Klanten kunnen hun geld opnemen. We kunnen nu goede regelingen met onze mensen treffen.

Maar als we vooruitkijken, zien we dat door de concurrentie de inkomsten omlaag gaan, terwijl de kosten juist stijgen. Zeker als je ziet wat eraan komt aan Europese regelgeving.

Het is nog altijd een volatiele, jonge, cowboyachtige markt. Het gaat óf helemaal naar de hemel, óf er gebeurt bijna niets. Je moet je door die periodes met heel laag handelsvolume, zoals nu, heen investeren. Continu innoveren om de producten te blijven aanbieden om mee te komen.

En je weet nooit of en wanneer de markt aantrekt. Al geloven we in crypto, dus we denken natuurlijk van wel.”

Jullie bieden klanten nadrukkelijk de mogelijkheid naar Bitvavo te gaan, de grootste concurrent. Is het niet eigenlijk een overname of fusie?

„Nee. We hebben ook naar verkoop gekeken. Er zijn geïnteresseerde partijen langs geweest. Maar dat zijn lange trajecten. Crypto is nieuw. Partijen willen heel goed boekenonderzoek doen. We zien eigenlijk dat traditionele partijen het nog niet aandurven. Zeker na de val van FTX.”

FTX was een Amerikaans cryptohandelsplatform dat klanttegoeden oneigenlijk gebruikte. Het is failliet gegaan en klanten en andere schuldeisers proberen via de rechter nog iets terug te krijgen.

„En cryptopartijen zitten nu dus in een ‘winter’. Tja, dan wordt het lastig. Wij zien het ook als een kracht om dan te zeggen: ‘we stoppen’. In plaats van dat over twee of drie jaar te doen, als de markt niet aantrekt.”

Daaruit spreekt toch de verwachting dat de handel in crypto’s niet meer zal aantrekken.

„Ja.” Ze is even stil. „Nou, kijk. Het is misschien gek om te zeggen als je een broker bent, maar het speculeren leidt soms af van de innovatie waar het om draait.

Ik geloof heel erg in blockchain [de techniek achter crypto]. In de financiële sector was lang weinig prikkel om te innoveren. Dat is gewoon vrijwel niet gebeurd. Blockchain is belangrijk voor de innovatie. Veel interessante initiatieven nu gaan over waardeoverdracht via blockchains.”

Crypto en blockchain Een blockchain (ketting van blokken) is een overzicht van transacties, bijgehouden door computers die samenwerken. Een soort grootboek dus, net als bij een bank. Maar er is een groot verschil: deze database heeft geen baas of bank die hem beheert. Er is geen centrale aansturing. Iedereen kan zich aansluiten en meedoen. Wie meedoet, krijgt regelmatig een geactualiseerde kopie van de database op zijn computer, die ook na te rekenen is. Het is heel transparant, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid. De transacties in deze databases vinden plaats met zelfbedacht computergeld, dat cryptovaluta wordt genoemd. Die valuta bestaat alleen in die blockchaindatabases. Het woord ‘geld’ of ‘valuta’ kun je ook vervangen door ‘token’. Vroeger was geld gekoppeld aan goud, maar dat is al decennia niet meer zo. Een bankbiljet is een stukje papier. Het vertegenwoordigt een waarde, omdat we erop vertrouwen dat onze instanties en banken die waarde bewaken en garanderen. De bedenkers van virtuele munten zeggen: zo’n onderlinge afspraak kan ook met nieuw ontworpen geld. Heeft de virtuele munt geen nut, dan is de waarde nihil. Naarmate meer mensen het inzetten voor hun onderlinge zaken, stijgt de waarde. Voor het controleren en bijhouden van de blockchaindatabase wordt door gebruikers betaald in de bijbehorende cryptomunten. Dat is cruciaal voor het functioneren van het systeem. Zonder cryptomunten geen blockchain. Cryptovaluta’s worden – op een enkele uitzondering na – alleen als betaalmiddel erkend binnen de cryptowereld. Daar kan er onderling handel mee worden gedreven en voor diensten worden betaald. Daarbuiten vrijwel niet. De prijs komt tot stand door vraag en aanbod.

De Europese Unie heeft net voor het eerst cryptowetgeving (Markten in Crypto-Activa Verordening of MiCAR) aangenomen. Veel cryptobedrijven lijken daar verheugd over. Jullie stoppen juist. Welk effect verwachten jullie van die regels?

„Het zou goed zijn als crypto door MiCAR uit het ‘schimmige’ gebied komt. Nu zijn er verschillende partijen actief met hele diepe zakken die zich niet aan de regels houden. Dat is heel zuur voor mensen zoals wij en nog een paar brokers en beurzen in Nederland.

We hopen dat de handhaving beter wordt onder MiCAR. En met een vergunning onder MiCAR mag je in heel Europa actief zijn.

Maar daar staan kosten tegenover. De EU wil in wezen dat je een soort kleine bank wordt. Een groot deel van je mensen is dan bezig met transactiemonitoring en het identificeren van klanten om witwassen tegen te gaan. Je moet ook veel bufferkapitaal aanhouden.

Om dat allemaal te doen heb je een bepaalde omvang nodig. In al die zaken moet je nu investeren, terwijl er geen gelijk speelveld is – het is nu eenmaal een mondiale markt. Dat is wel heel ingewikkeld. Daardoor leidt MiCAR waarschijnlijk tot consolidatie in de markt. Of bedrijven moeten manieren vinden om samen te werken om aan de eisen te voldoen.”

Verwachten jullie dat de handhaving echt zal verbeteren?

„Dat is nog maar de vraag. Het is vooral iets wat we hopen. Het zal in ieder geval tussen Europese landen gelden. Maar eigenlijk moeten Amerika, Azië en Europa allemaal hetzelfde doen. Anders verplaatsen bedrijven zich gewoon naar een plek met minder toezicht. Dat zie je nu ook gebeuren en dat is niet goed voor de sector.”

Europa heeft straks een digitale euro. Is het dan niet gedaan met crypto?

„Dat denk ik dus niet. De innovatie blijft. Die draait om waardeoverdracht online en daarvan zijn de mogelijkheden eindeloos.

Van de wereldmunt waarmee het ooit begon, bitcoin, de munt zonder inflatie die iedereen ieder moment kan gebruiken, kun je je wel afvragen waar het heen gaat.

Het lijkt nog een hele stap voordat over de hele wereld landen een munt waarover ze zelf geen controle hebben erkennen als betaalmiddel.”

Cv Corrien Verschuure (1976) is ingenieur en econoom. Ze werkte voor het ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat, KPN en Aegon, voor ze in 2018 overstapte naar de cryptosector. Bij LiteBit is ze financieel directeur.

