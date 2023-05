Britse migratiecijfers bereiken nieuw record: netto ruim 600.000 nieuwkomers

Vorig jaar zijn ongeveer 1,2 miljoen migranten het Verenigd Koninkrijk binnengekomen, terwijl 557.000 mensen het land verlieten. Dat meldt het Britse statistiekbureau Office for National Statistics (ONS) donderdag. Hiermee komt de nettomigratie uit op een record van 606.000 nieuwkomers.

Volgens statistiekbureau ONS wordt de toename met name veroorzaakt door onverwachte wereldgebeurtenissen zoals het opheffen van de coronamaatregelen en de oorlog in Oekraïne. De meeste migranten (925.000) kwamen uit landen die niet bij de Europese Unie horen. Deze groep reisde voor bijvoorbeeld werk, onderwijs of om humanitaire redenen af naar het VK. Onder de laatste categorie vallen vooral Oekraïners en Hongkongers; het gaat hierbij in totaal om 114.000 Oekraïeners en 52.000 Hongkongers die afgelopen jaar naar het VK reisden. Ook nam na het opheffen van de coronamaatregelen het aantal internationale studenten sterk toe.

Nettomigratie is het verschil tussen het aantal mensen dat het VK verlaat en het aantal mensen dat naar het VK verhuist om daar te werken, te studeren of voor ten minste een jaar bij familie woont. Sinds 1994 is het aantal nieuwkomers in het VK elk jaar groter dan het aantal Britten dat het land verlaat.

Immigratie inperken

De Britse premier Rishi Sunak vindt de nieuwste jaarcijfers veel te hoog. Migratie is een gevoelig onderwerp in de Britse politiek en heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de Brexit. In haar manifest van 2019 beloofde de Conservatieve Partij de immigratie flink in te perken. De meest omstreden maatregel die werd aangekondigd is het uitzetten van asielzoekers naar Rwanda om daar hun asielprocedure af te wachten. Dat leidde wereldwijd tot veel kritiek leidde en mensenrechtenorganisaties bestempelden het plan als „wreed en inhumaan”. De uitzettingen hebben echter nog niet plaatsgevonden als gevolg van de juridische strijd die hierover wordt gevoerd.

Het VK probeert ook de migratie te beperken door middel van een nieuwe samenwerking met Frankrijk, waarvandaan vorig jaar tienduizenden migranten met kleine bootjes een levensgevaarlijke oversteek maakten naar Engeland. De komende drie jaar gaat het VK 541 miljoen pond (ruim 612 miljoen euro) meebetalen aan anti-migratiemaatregelen aan de Franse kant van het Kanaal. Zo zetten de landen vijfhonderd extra agenten in om op de stranden te patrouilleren en investeren ze drones en andere surveillance-apparatuur. Het aandeel overstekers blijkt overigens niet zo groot; in het afgelopen jaar staken zo’n 50.000 mensen illegaal het Kanaal over, op een totaal van 600.000 immigranten.

Sinds ze aan de macht kwam in 2010 belooft de Conservatieve Partij om de nettomigratie onder de honderdduizend per jaar te krijgen. Deze belofte haalde zij elk jaar niet, waarna de partij in 2019 enkel beloofde de immigratie in te perken en geen exacte cijfers noemde. Labour heeft geen doelstelling voor de nettomigratie in het VK, maar vorig jaar zei leider Keir Starmer dat de Britse economie af moest van de „immigratie-afhankelijkheid”. Gister zei Starmer dat de conservatieven „controle hebben verloren over alles; de economie, publieke diensten en nu ook immigratie”.