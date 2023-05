Bjorn(20), Anka (15), Simon (9) en Charlie (7) kopen een huis voor hun ouders – flink onder de vraagprijs

Het laatste van de vijf huizenkoop-programma’s die deze week begonnen, was woensdagavond op tv. Het verrassendst aan Kinderen kopen een huis (SBS6) was toch wel dat er werd onderboden. Ja echt, een bod onder de vraagprijs, en niet zuinig ook. Bjorn (20), Anka (15), Simon (9) en Charlie (7) betaalden uiteindelijk voor een huis in Vinkeveen met vijf slaapkamers niet de gevraagde 475.000 euro maar 457.000. In dit huis zullen de kinderen voor het eerst met z’n allen gaan wonen, met de vader van de oudste twee en de moeder van de twee jongsten.

Het was het idee van de ouders, als één samengesteld gezin samenwonen. De kinderen hoefden niet zo nodig weg uit hun huizen. En ook voor dit huizenkoop-probleem bestaat gewoon een televisie-format, met een presentator (Jan Versteegh) en een makelaar (Geert Klaver) die opties zoeken, voorleggen en bezichtigen. Ging van een leien dakje in deze eerste aflevering van seizoen twee. Kinderen kozen unaniem huis drie, ouders tevreden met de koop van de kinderen.

Dat er iets is veranderd op de huizenmarkt zag je trouwens dinsdagavond ook bij De moeite waard (RTL4). Het programma is bedacht in de tijd dat het geld nog tegen de plinten klotste, de rente laag was en de huizenprijzen hoog. Flippen was toen een handige manier om veel geld te verdienen. Flippen: huis kopen, opknappen en met winst doorverkopen. Vaste bouwexpert Bob Sikkes uit Kopen zonder kijken vertelt in de introductie van De moeite waard dat hij op geen feestje kan komen, of mensen beginnen tegen hem over hun droom om te doen wat ze denken dat hij doet: geld maken met huizen opknappen. Hij geeft het ze te doen. En wel in een nieuw programma, met een nieuwe presentator, Tijl Beckand, en deelnemers die het aandurven al hun eigen geld, vrije tijd en moeite te stoppen in een „opknapper” met het oog op een „leuke waardecreatie”.

Er was veel symphatiek aan Ge-an en Klaas, het stel uit Friesland dat een uitgewoonde, stinkende jarenzeventig tussenwoning in Steenwijk zou flippen. Zoals ze hun spullen bij elkaar scharrelden: gebruikte keuken en kozijnen via Marktplaats, twee gratis bomen en de aarde erbij, zelfs het siergras konden ze ergens voor niks ophalen. Hoe hard ze werkten, zo handig als ze waren, zo zuinig ook. Als Klaas het had over een „gigantische budgetoverschrijding”, dan ging het over tweeduizend euro.

Waar ze te kwistig mee omsprongen was tijd. Ze deden er geen zes maar dertien maanden over, en in die tijd verdubbelde de rente en dat maakte kopen duurder. Waarom duurde het zo lang? Omdat ze in de tussentijd hun eigen huis verkochten en twee nieuwe huizen kochten, één in Nederland en één in Portugal. Hier had Tijl Beckand best wat in kunnen betekenen – één vraag: hoe dóen ze dat? – maar dat deed hij niet. Uiteindelijk kwam het met het verbouwde huis in Steenwijk ouderwets goed: 30.000 euro winst.

Boerderij Van Dorst

Met een beetje fantasie kun je zeggen dat de gasten van Raven van Dorst ook „waardecreatie” toevoegen aan de boerderij in Boerderij Van Dorst (BNNVARA). Er moet altijd van alles: geitenhok timmeren, kas bouwen, land bewerken. Moet je alleen niet schrijver Arnon Grunberg te logeren krijgen. Als hij een hamer ter hand neemt, huivert hij zelf het hardst. Valt hem nauwelijks aan te rekenen, tot zijn twaalfde strikte zijn moeder zijn veters, vertelt hij. In de keuken helpen, alle vormen van handenarbeid vond ze zonde van zijn tijd. Hij moest maar naar zijn kamer, om na te denken. Theo Maassen, cabaretier en straks Zomergasten-presentator, stak er misschien gunstig bij af, maar heel hard heb ik hem ook niet zien werken. Hij kon dan weer koken. Iets met spruitjes. Samen met Arnon geplukt.