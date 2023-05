Bewondering overheerst in huldestroom voor overleden Tina Turner

Tot ver buiten de entertainmentwereld werd afgelopen nacht hulde gebracht aan de op woensdag overleden Tina Turner. Op sociale media spreken artiesten, filmsterren en politici sinds woensdagavond vol bewondering over de zangeres, die op 83-jarige leeftijd overleed na een lang ziekbed.

Popicoon Beyoncé noemde Turner in een verklaring op haar website haar „geliefde koningin”. Ook stond ze stil bij wat Turner voor zwarte entertainers heeft betekent. „Ik ben zo dankbaar voor je inspiratie en alle manieren waarop je de weg hebt gebaand. Je bent de belichaming van kracht en passie. We hebben allemaal zoveel geluk dat we getuige zijn geweest van je vriendelijkheid en mooie geest die voor altijd zullen blijven.”

De Amerikaanse zangeres Dionne Warwick rouwt om haar „oude vriend”. „Ik zal niet alleen die eeuwige bom van energie genaamd Tina Turner missen, maar de hele wereld zal ook deze leegte in hun leven vinden.” Zangeres Erykah Badu schreef op Instagram. „Een cultureel icoon is niet meer. Je was HIER.” Ook Alicia Keys sprak haar bewondering voor de persoonlijkheid Turner. „Wat een vrouw, wat een leven, wat een krijger!!! De liedjes die je zong gaven ons de moed om naar buiten te treden en ons volledige zelf te zijn.”

Actrice Angela Bassett, die Turner vertolkte in film What’s Love Got to Do with It (1993) en daarvoor een Oscar-nominatie kreeg, sprak vol liefde over de zangeres tegenover The Hollywood Reporter. „Hoe nemen we afscheid van een vrouw die haar pijn en trauma gebruikte als hulpmiddel om de wereld te veranderen. Turner toonde moed bij het vertellen van haar verhaal en vastberadenheid om een plek in rock-’n-roll te creëren voor zichzelf en voor anderen die op haar lijken. Zo liet ze anderen die leefden in angst zien hoe een mooie toekomst vol liefde, mededogen en vrijheid eruit zou moeten zien.”

The Rolling Stones-frontman Mick Jagger, die meerdere keren aan haar zijde op het podium stond, schreef: „Ze was inspirerend, warm, grappig en gul. Ze heeft me zoveel geholpen toen ik jong was en ik zal haar nooit vergeten.”

Overwonnen misbruik

Ook in de politieke wereld werd bij het overlijden van Turner stilgestaan. Tina Turner veranderde met haar unieke talent de Amerikaanse muziek voor altijd, schreef het Witte Huis in een verklaring. „Door tegenslagen en zelfs misbruik te overwinnen, bouwde ze een loopbaan op voor alle leeftijden en een leven en nalatenschap die volledig van haar waren.”

Oud-president Barack Obama beschreef in een tweet wat de zangeres voor hem persoonlijk betekende. „Tina Turner was rauw. Ze was krachtig. Ze was niet te stoppen. En ze was onbeschaamd zichzelf - ze sprak en zong haar waarheid door vreugde en pijn heen; triomf en tragedie. Vandaag vieren we samen met fans over de hele wereld de Queen of Rock-’n-roll, een ster wiens licht nooit zal vervagen. Zelfs ruimtevaartorganisatie NASA toonde haar appreciatie. „Haar nalatenschap zal voor altijd tussen de sterren leven.”

Lees ook: Tina Turner: rockdiva met opwindende scheurstem