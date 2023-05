45.879,40 euro schuld - en dus verkocht student een wandtapijt over het leenstelsel voor precies dat bedrag

Illustrator Mart Veldhuis (31) wil bijna zijn hele studieschuld van 45.879,40 euro gaan aflossen met de opbrengst van zijn kunstproject dat hij vorige week heeft verkocht. Dat maakte de jonge illustrator donderdag bekend. Zijn wandtapijt Eigen Schuld, dat hij als afstudeerproject maakte, gaat over de „angst en stress” in het leven van de studenten die onder het leenstelsel vielen.

Het wandtapijt vertelt het verhaal van de „strijd tegen het leenstelsel”. Grote zwarte overheidsleeuwen die de kleinere wegrennende studenten achterna zitten, symboliseren het leenstelsel. Sinds 2015 zijn veel studenten diep in de schulden geraakt door dat stelsel, dat volgend studiejaar wordt afgeschaft. Huizen met prijskaarten staan voor de hoge huurprijs.

Drie kopers waren serieus geïnteresseerd in het wandtapijt. „Ik koos om het te verkopen aan kunsthandelaren Joke van Veen en Jaap Versteegh, omdat zij het tapijt in het Dordrechts Museum laten hangen. Zo kunnen nog meer mensen kijken naar het verhaal van het leenstelsel.”

Afstudeerproject

In de zomer voor het laatste jaar van zijn studie illustratie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) zakte de moed de jonge illustrator in zijn schoenen. „Ik moest nog een jaar studeren en mijn studieschuld liep steeds meer op”, zei Veldhuis. „Zo kwam ik op het idee om als afstudeerproject een wandtapijt te maken dat hetzelfde zou kosten als mijn studieschuld hoog is.”

„Toen ik begon met het maken van het wandtapijt had ik wel de intentie om het ooit te verkopen”, zei Veldhuis. „Toch stond ik met een mond vol tanden toen ik hoorde dat er interesse was van kopers.” Omdat er nog belasting geheven wordt over het tapijt, is het uiteindelijke bedrag dat Veldhuis ervoor zal krijgen niet genoeg om zijn volledige studieschuld af te lossen. „Maar door alle extra aandacht en bijvoorbeeld ruimte om exposeren die ik krijg, denk ik dat het tapijt direct en indirect genoeg heeft opgeleverd om mijn studieschuld af te lossen.”

Wandtapijten vertellen wel vaker verhalen uit hun tijd. Het zeventig meter lange Tapijt van Bayeux uit circa 1068 illustreert het verhaal van de verovering van Engeland door de Normandische hertog Willem de Veroveraar.