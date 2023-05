‘10 Year Anniversary’ is een brutale performance over privilege en racisme

Club Gewalt bestaat 10 jaar, maar het theatercollectief viert z’n jubileum niet met een bedeesde kringverjaardag. Integendeel: het gezelschap zoomt in op een ruzie. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk, maar de aanvaring draaide om racisme. Zoals één van de spelers verbaasd vaststelt: dat thema speelde blijkbaar een rol in hun collectief, terwijl ze toch allemaal goed opgeleide, linkse theatermakers zijn.

Performer Amir Vahidi blijkt teleurgesteld in zijn vrienden. Bij een bezoek aan Berlijn heeft één van hen hem racistisch bejegend. Vahidi ging de discussie aan; de anderen zwegen en „zwijgen is de taal van de onderdrukker”. Op de vloer zien we documentaireachtige beelden, flarden van een nagesprek over de ruzie.

Wat volgt, is een brutale performance over privilege en institutioneel racisme, in regie van Khadija El Kharraz Alami. Het jarige gezelschap deelt volop felicitaties uit aan het publiek, dat op tribunes rond het speelveld zit: „Gefeliciteerd dat je dit kunt zien.” „Gefeliciteerd dat je kunt stemmen”, en „Gefeliciteerd dat je een grondwet hebt, die je beschermt.” Je hebt maar geluk, lijken die wensen te zeggen: besef dat niet iedereen zo bevoorrecht is.

Confronterende vragen

Zo word je doorlopend geconfronteerd met je plaats in de samenleving en je positie ten opzichte van anderen. Het nadrukkelijkst gebeurt dit, als je moet reageren op stellingen door te gaan staan of juist te blijven zitten. Soms zijn het simpele (doch confronterende) vragen als „Was er vroeger genoeg geld thuis?” Maar het gaat ook over een breder perspectief. Lijk je bijvoorbeeld op je collega’s?

Deze reflectieve momenten zijn ingebed in een overdonderende voorstelling met hypnotiserend-opzwepende composities van Vahidi en Robbert Klein. Indrukwekkend is onder meer een nummer over het ongemak rond discriminatie. ‘I feel strange’, herhalen de spelers, ‘I feel uncomfortable’. Beats trillen door de ruimte, stroboscopen flitsen en de stemmen blijven ritmisch doordreunen. Het lijkt een ritueel, waarin iets wordt uitgebannen.

10 Year Anniversary ontregelt. De performers gaan rond met een microfoon en wringen zich tussen de toeschouwers door. „Sta op, als je denkt dat racisme een probleem van witte mensen is”, klinkt het. En dan: „Sta op, als je de rol van racist hebt.” Twijfelend komt een deel van het publiek uit de stoelen. Uit de performance spreekt woede, maar het blijft respectvol en bij vlagen licht. Als toeschouwer word je opgezogen én aan het denken gezet. Zodat je bij de volgende kringverjaardag niet je mond houdt, als die ene oom weer iets racistisch roept.

Theater 10 Year Anniversary van Club Gewalt. Gezien: 24/5, Theater Rotterdam. T/m 27/5 op O. Festival. Tournee van 6/10 t/m 2/12. Info: clubgewalt.nl ●●●●●