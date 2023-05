Verhaal bij een kunstwerk: Rembrandts Jaapgen en Jan

Foto Christie’s Na Marten en Oopjen in 2015 zijn nu Jan en Jaapgen opgedoken, twee ‘herontdekte’, aan Rembrandt toegeschreven portretten van een echtpaar uit het begin van de zeventiende eeuw. Veilinghuis Christie’s in Londen spreekt van een ‘monumentale herontdekking’. Het Rijksmuseum in Amsterdam ondersteunt Christie’s’ toeschrijving van de twee portretten aan Rembrandt. Volgens de onderzoekers van Christie’s en het Rijksmuseum heeft Rembrandt de portretten geschilderd in 1635. Jan zou de Leidse loodgieter Jan Willemsz. van der Pluym (1565-1644) zijn en Jaapgen, zijn vrouw, Jaapgen Carels (1565-1640). De portretten zijn sinds 1824 niet meer te zien geweest in het openbaar. Christie’s veilt de kleine, ovale portretten op 6 juli in Londen.

Als hij zijn nier laat veilen, haalt hij het

De verzamelaar biedt. Via de livestream ziet hij hoe zijn afgevaardigde in Londen haar hand opsteekt. De camera zwenkt, de veilingmeester, als een handpop vanaf zijn middel zichtbaar, staat ontspannen achter zijn katheder. Het is er frisjes; de mensen dragen dassen voor buiten bestemd om hun halzen. „Nu maar aankijken”, zegt hij door zijn telefoon – ze zullen wel bieden. Rembrandt. Wat wil je. „Is dat je natuurlijke haarkleur?”, vraagt hij zijn afgevaardigde, „heb je het koud?”

Zijn afgevaardigde zwijgt. Hij biedt nog eens, om haar weer in beeld te krijgen. Er valt niets van haar gezicht te lezen. Het bieden gaat snel. De veilingmeester gebaart met lange armen afwisselend naar beide zijden van de zaal.

„Het gaat me om Jaapgen, de vrouw dus,” zegt de verzamelaar en hij biedt, heel hoog, daar verschijnt zijn afgevaardigde weer. Hij kan een paar boten missen. „Het is sprekend mijn moeder.”

De afgevaardigde schermt met haar hand haar mond af: „Dit gaat hard.”

„De ogen. Die grote neus.”

Hij kijkt naar de print van Jaapgen en haar man die voor hem ligt. „Zelfs moeders rechteroog hing wat. Jouw kleur ogen kan ik niet zien vanaf hier.”

„Doorgaan?”

Doorgaan. Zijn dochter kan naar een goedkopere school. Iemand in de zaal is opgestaan, roept iets onverstaanbaars, de veilingmeester maakt het gebaar van een heerser die het plebs tot rust maant. De dassen gaan af.

„Er bestaat maar één foto van mijn moeder,” gaat de verzamelaar verder.

In de zaal staat nog iemand op. Zouden het van die klimaatmensen zijn? Hij vraagt zijn afgevaardigde in de camera te kijken, dat doet ze niet. Dan neemt hij de het houten fotolijstje met zijn moeder erin zijn hand.

„Op die foto zit ze op een tuinstoel. Ze kijkt geamuseerd langs de camera, is heel jong. Toch. Haar wangen. Alsof ze altijd op iets kauwde.”

De concentratie in de zaal keert terug, aan de stilte te horen.

„Door?”

Als kind kende hij de foto al; toen lag hij los in een la. Als hij hem zag, kreeg hij buikpijn. Zo had zo nooit naar hem gekeken.

„Door.” De verzamelaar zit over zijn limiet, maar hij verzint wel iets. „Wie schoot die foto? Pa kende ze nog niet. Van hem bestaan foto’s, van mijn broers, van mij. Die maakte zij. Maakt er iemand foto’s van jou?”

„Taiwan blijft gaan.”

Hij verplaatst zijn telefoon naar zijn andere oor. De hitte die van de veilingbezoekers stijgt, blijft in zijn kantoor hangen. Donker is het er, op wat in het licht van zijn computerscherm baadt na.

Hij kan zijn huis in Nieuw-Zeeland verkopen.

„Op haar vijfenvijftigste ging ze dood. Op haar uitvaart spraken we: ze hield van ons. Ze hield écht van ons, weet je? Door.”

Als hij al zijn stukken en een nier laat veilen, haalt hij het.

Om Jaapgen heen is het donker. Er bestaat geen wereld om haar heen. Hij weet ook niet hoe die wereld eruit zou moeten zien. Soms zal Jan, haar echtgenoot, erin rondgelopen hebben. Op zijn portret zie je de rijke loodgieter in gedachten bonnen opstellen, zijn personeel tellen. Je kunt je z’n handen voorstellen en zijn wandel langs de Leidse grachten.

Even loopt de livestream vast. De afgevaardigde is bevroren met haar hand in de lucht. Dan spoelt de stream door, eindigt bij de veilingmeester die naar de verkeerde kant van de zaal wijst, daar waar zijn afgevaardigde niet staat. Vanaf het bureau van de verzamelaar kijkt zijn moeder langs hem heen. Alsof de fotograaf achter hem staat.

„Waar dacht ze aan? Aan wie?”

Zijn afgevaardigde zegt niets. Er wordt nog geboden, maar langzamer. De gedachte van het gezicht van zijn moeder aan andermans muur. Hij kan zijn woonhuis verkopen. Maar één muur, heeft hij nodig.

„Dóór”, schreeuwt hij.

Ze is van hem. Hij blijft zichzelf herhalen tot het waar is.

