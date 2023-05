Invloedrijke veiligheidschef Iran weg na spionageschandaal

Iran heeft zijn hoogste veiligheidsfunctionaris aan de kant geschoven, nadat hij in opspraak was geraakt wegens zijn nauwe banden met een Iraans-Britse man die inmiddels wegens spionage is opgehangen. Ali Shamkhani was al bijna tien jaar secretaris van de Opperste Nationale Raad, die waakt over de nationale veiligheid van Iran. Hij genoot de reputatie zowel met haviken als duiven in het Iraanse veiligheidsestablishment overweg te kunnen.

Shamkhani (67) speelde ook een hoofdrol bij de verzoening met Saoedi-Arabië, die dit voorjaar na Chinese bemiddeling zijn beslag kreeg. Hij was daarvoor bij uitstek geschikt omdat hij zelf tot de Arabische minderheid in zuidwestelijk Iran behoort. Ook bij de vastgelopen besprekingen over de hervatting van een nucleair pact met de Verenigde Staten was Shamkhani nauw betrokken.

Irans opperste leider, Ali Khamenei, benoemde maandag Ali Akbar Ahmadian tot Shamkhani’s opvolger. Net als zijn voorganger stond Ahmadian enige tijd aan het hoofd van de marine-afdeling van de Revolutionaire Garde. Hij mist echter de politieke ervaring van Shamkhani, die ook minister van Defensie was onder de hervormingsgezinde president Khatami. Het was de relatief gematigde president Hassan Rohani die hem in 2013 benoemde in de Opperste Nationale Raad.

Shamkhani was betrokken bij de gesprekken over het nucleair pact met de VS

Binnen de Raad ontpopte Shamkhani zich, hoewel gematigd, als tegenstander van de nucleaire deal met de VS die in 2015 werd bereikt (maar in 2018 eenzijdig door president Donald Trump werd opgezegd). Het aantreden in 2021 van de zeer conservatieve president Ebrahim Raisi verzwakte Shamkhani’s positie. Vooral nadat diens voormalige plaatsvervanger, Alireza Akbari, naar Groot-Brittannië was uitgeweken en er verdenkingen ontstonden dat deze als spion voor de Britten werkte.

Corruptie

Weliswaar wist Shamkhani Akbari terug te lokken naar Iran, waar hij in april van dit jaar werd opgehangen, maar de zaak schaadde zijn positie. Ook werd hem door sommigen verweten dat hij de massale protestbeweging die vorig najaar ontstond niet tijdig de kop had weten in te drukken. En er circuleerden berichten over corruptie. Van hemzelf maar ook van zijn zoons, die grof geld zouden verdienen met de illegale verscheping van Iraanse olie.

Analisten verwachten ondanks de wisseling van de wacht geen grote wijzigingen in Irans veiligheidsbeleid. De verzoening met Saoedi-Arabië gaat gewoon door. Juist deze week werd de benoeming van een nieuwe Iraanse ambassadeur in Saoedi-Arabië bekendgemaakt.

Shamkhani, die naam maakte als jonge bevelhebber tijdens de bloedige Iraaks-Iraanse oorlog (1980-88), verdwijnt niet geheel van het toneel. Hij blijft adviseur van Khamenei en krijgt zitting in een raad, waarvan ook de radicale oud-president Ahmedinejad lid is. Shamkhani zou op termijn zelf een gooi naar het Iraanse presidentschap willen doen.