Van Bachmoet resteren alleen ruïnes

Ruïnes

Het Witte Huis gaf begin mei een schatting van gewonde of omgekomen soldaten. Alleen al tussen december en mei zouden zo’n 20.000 Russische soldaten zijn omgekomen bij Bachmoet. In totaal zouden ongeveer 100.000 manschappen gewond zijn geraakt of gedood. Satellietbeelden laten zien hoe het stadje, waar voor het beleg zo’n 70.000 mensen woonden, veranderde in een desolate en kapotgeschoten plek.