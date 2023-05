‘Spreidingswet weer niet naar Tweede Kamer, VVD veroorzaakt uitstel’

Het kabinet heeft de deadline voor het versturen van de spreidingswet naar de Tweede Kamer niet gehaald. Dat melden Nieuwsuur en persbureau ANP woensdag op basis van ingewijden. De VVD ligt dwars. De partij zou het niet eens zijn met de voorgestelde manier waarop gemeenten uitvoering moeten geven aan de wet, die een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten regelt. Onenigheid onder coalitiepartijen over de uitwerking van de wet zorgde eerder ook al voor uitstel.

Volgens Nieuwsuur is de dwangmaatregel in de wet van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) het grootste struikelblok voor de VVD. In het wetsvoorstel is opgenomen dat het Rijk gemeenten kan dwingen om asielzoekers op te vangen, iets wat tegen de liberale haren van de VVD instrijkt. Toch leken in maart alle coalitiepartijen akkoord te zijn gegaan.

Welke gevolgen de nieuwe impasse heeft voor de ingangsdatum van de spreidingswet, is nog onduidelijk. Het liefst had Van der Burg de wet dit jaar willen invoeren om de nijpende asielopvangcrisis het hoofd te bieden — en daarmee ook te voorkomen dat honderden asielzoekers opnieuw in de buitenlucht, soms in de regen, bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten overnachten. De nieuwe beoogde ingangsdatum blijft 1 januari 2024.