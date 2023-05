School in Florida haalt gedicht Amanda Gorman uit bibliotheek na klacht over ‘indoctrinatie’

Ruim twee jaar geleden werd The Hill We Climb nog voorgedragen bij de inauguratie van president Joe Biden. Vorige maand verwijderde een school in Florida het gedicht uit de bibliotheek voor leerlingen tot tien jaar oud, na klachten van een ouder over „indoctrinatie”. The Miami Herald berichtte er dinsdag over.

De moeder van twee leerlingen op de Bob Graham Education Center in Miami Lakes vond dat in dit gedicht, en in vier andere boeken, „indirecte haatboodschappen” zaten. The Hill We Climb, dat door de destijds 22-jarige Afrikaans-Amerikaanse dichter speciaal voor de inauguratie werd geschreven, is een reflectie op de geschiedenis van slavernij en rassenhaat in de Verenigde Staten, met een ernstige, maar optimistische teneur.

Ze schrijft onder meer: „Op de een of andere manier hebben we een land doorstaan en beleefd dat niet stuk is, maar simpelweg nog niet af.” Het eindigt met de strofen: „Want er is altijd licht, als we maar moedig genoeg zijn om het te zien. Als we maar moedig genoeg zijn om het te zijn.”

Op het formulier waarmee de klacht werd ingediend staat dat het gedicht, abusievelijk toegeschreven aan tv-presentator Oprah Winfrey, „verwarring” kan veroorzaken bij de kinderen. Een ander boek waar de moeder bezwaar tegen maakte, Love to Langston, een getekende ode aan de zwarte dichter Langston Hughes, „begint” volgens haar „met CRT”. Dat staat voor Critical Race Theory, een academische methode waarbij onderwerpen worden onderzocht door het prisma van structurele discriminatie.

Een ‘inbreuk op het recht op vrije gedachten’

In het Florida van gouverneur Ron DeSantis, die woensdag zijn kandidatuur voor het presidentschap zal bekendmaken, is het bij wet verboden om scholieren zodanig over de geschiedenis te leren dat die zich „ongemakkelijk voelen” over de daden van Amerikanen van hetzelfde ras in het verleden. Door de vage bepalingen van de wet („gepast voor de leeftijd”) zijn openbare scholen in Florida onzeker over wat is toegestaan en wat niet. Overal worden boeken in de ban gedaan en lessen geschrapt.

Zo heeft een commissie die zich over de klacht van de moeder boog, geoordeeld dat vier van de vijf gewraakte boeken ongepast waren voor kinderen in de lagere klassen en ze overgebracht naar de bibliotheek van de middle school (vanaf elf jaar). Onder die boeken bevond zich ook het ABC van zwarte geschiedenis, dat op verkoopsite Amazon wordt aangeduid als geschikt voor zes tot achtjarige kinderen. Het enige boek dat de commissie niet wilde verbannen uit de bibliotheek van de basisschool was Countries in the News: Cuba. Dat vonden de commissieleden „evenwichtig en gepast voor de leeftijd in zijn woordkeuze en presentatie”.

Toen ze het nieuws hoorde, schreef Amanda Gorman dinsdag op Twitter: „Ik ben kapot. (…) Ik schreef The Hill We Climb opdat alle jonge mensen zichzelf konden zien op een historisch moment. Vanaf dat moment heb ik talloze brieven en video’s gekregen van kinderen die door The Hill We Climb waren geïnspireerd om hun eigen gedichten te schrijven. Kinderen beroven van de gelegenheid om hun stem in de literatuur te vinden is een inbreuk op hun recht op vrije gedachten en vrijheid van meningsuiting.”

