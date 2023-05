Ruud van Nistelrooij stapt per direct op als trainer bij PSV

Ruud van Nistelrooij stopt als trainer bij PSV. Dat maakte de club woensdagmiddag bekend. Assistent Fred Rutten neemt op verzoek van de directie de rol van hoofdcoach tijdelijk op zich, en staat komende zondag in de laatste eredivisiewedstrijd van het seizoen tegen AZ aan de zijlijn. De club zegt de beslissing van Van Nistelrooij „te betreuren”. PSV kan zondag de tweede plek veiligstellen, die recht geeft op de voorronde van de Champions League.

Volgens de club werden de afgelopen weken verschillende gesprekken gevoerd tussen beide partijen over interne zaken bij PSV. Hoewel dinsdagavond in samenspraak met Van Nistelrooij nog werd besloten om een beslissing over wel of niet aanblijven van de trainer tot na het seizoen uit te stellen, maakte hij woensdagochtend zijn vertrek aan de club kenbaar.

Het ontbrak Van Nistelrooij in zijn ogen aan „draagvlak en support” binnen de club om langer door te gaan, zo meldt PSV op de website. Later op de ochtend informeerde de coach ook de spelersgroep en staf over zijn genomen besluit.

Wisselvallig

De 46-jarige Van Nistelrooij beleefde een moeilijk eerste jaar als PSV-coach. Hoewel de voormalige topspits met zijn ploeg de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker won, liep het sportief niet altijd vlot. PSV werd in de play-offs voor de Champions League uitgeschakeld door Glasgow Rangers, en verloor in de Eredivisie onder meer van latere degradanten Groningen en Cambuur.

In de winter vertrok topspeler Cody Gakpo naar Liverpool. Gaandeweg zouden volgens De Telegraaf er spanningen zijn ontstaan tussen Van Nistelrooij en zijn assistenten Fred Rutten en André Ooijer. Ook in de bestuurskamer rommelde het bij PSV. Zo vertrok technisch directeur John de Jong al vroeg in het seizoen na een vertrouwensbreuk met de raad van commissarissen.