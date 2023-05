Paul Rosenmöller gaat Eerste Kamerfractie van PvdA en GroenLinks leiden

Paul Rosenmöller is de nieuwe fractievoorzitter van de gezamenlijke Eerste Kamerfractie van PvdA en GroenLinks. Dat hebben beide partijen woensdag bekendgemaakt. Volgens de partijen was de keuze voor Rosenmöller unaniem. Mei Li Vos wordt vice-fractievoorzitter.

Rosenmöller, die zijn politieke carrière in Den Haag in 1989 begon als Tweede Kamerlid van GroenLinks, was sinds 2019 al fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Dat werd hij na zestien jaar afwezigheid in de politiek. Momenteel is hij ook lid van het bestuur van pensioenfonds ABP.

De 67-jarige Rosenmöller noemt het „eervol” dat hij is gekozen als voorzitter. Door de samenwerking bundelen de twee partijen volgens hem krachten „om Nederland socialer en groener te maken”. De PvdA en GroenLinks vormen momenteel nog geen gezamenlijke fractie. Op 30 mei kiezen de Provinciale Staten de definitieve samenstelling van de Eerste Kamer. Afgaande op de verkiezingsresultaten, lijken PvdA en Groen Links samen af te stevenen op vijftien zetels. De nieuwe Eerste Kamer wordt op 13 juni geïnstelleerd.