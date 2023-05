Netflix gaat de tientallen miljoenen kijkers aanpakken die films kijken zonder eigen abonnement

„Love is sharing a password”, twitterde Netflix zes jaar geleden met veel gevoel. Inmiddels is die liefde bij de streamingsdienst verleden tijd. Dat heeft gevolgen voor de naar schatting 100 miljoen kijkers die hun abonnement met buren, uit huis gevlogen kinderen of met een vriendengroep delen.

Vanaf woensdag ontvangen abonnees in zo’n honderd landen een e-mail van Netflix, waarin het begrip huishouden voor de zekerheid wordt uitgelegd. „Je account is bedoeld voor jou en de mensen met wie je woont (je huishouden).”

Wie hier buiten valt, heeft volgens Netflix twee opties. Of je neemt voor maximaal 15,99 euro per maand een eigen account, waarbij je profiel mee kan verhuizen. Of je kijkt voortaan ‘legaal’ op afstand mee voor 3,99 euro. Protesteren heeft weinig zin: in de voorwaarden van de Amerikaanse dienst staat dat delen van een wachtwoord niet is toegestaan, hoewel het door Netflix eerst werd aangemoedigd en daarna jarenlang gedoogd.

Een derde optie, niet betalen, is er natuurlijk ook. Dan krijgt de meekijker in de nabije toekomst een pop-up op zijn scherm te zien, waarin de opties worden genoemd om Netflix-kijker te kunnen blijven. „Dit zal geen maatregel zijn die breed wordt gewaardeerd”, oordeelde co-bestuursvoorzitter Greg Peters eerder al in een toelichting op de resultaten over 2022 (omzet 32 miljard dollar, winst 5,6 miljard).

Argusogen

Het is een grote operatie, die veel andere streamingsdiensten ongetwijfeld met argusogen volgen. Al of niet uit liefde delen meer dan 100 miljoen van de huidige 233 miljoen abonnees hun account met uithuizige kijkers. In Nederland zou volgens prijsvergelijker Pricewise ruim een derde van de abonnees zijn account delen met mensen buiten zijn huishouden. De financiële belangen zijn dus groot en geen van de andere grote streamingsdiensten heeft een vergelijkbare stap genomen.

Spannend is nog wel of meekijkers daadwerkelijk een abonnement nemen of dat ze afhaken. Netflix heeft in een handvol landen de proef op de som genomen. In een toelichting op de resultaten van het eerste kwartaal zei het bedrijf vorige maand „tevreden te zijn met de resultaten” van de proef om meekijken aan banden te leggen.

In Canada bijvoorbeeld, dat volgens Netflix representatief is voor veel landen, daalde aanvankelijk het aantal abonnees, maar inmiddels groeit hun aantal er sneller dan in de Verenigde Staten.