Lichaam vermiste Maria van der Zanden uit Putten bijna dertig jaar later geïdentificeerd

Het lichaam van Maria van der Zanden, de jonge vrouw uit Putten die in de zomer van 1994 spoorloos verdween, is geïdentificeerd. Dat maakte de politie woensdag bekend. Haar lichaam was in diezelfde zomer van haar verdwijning al gevonden in een meer in Duitsland, blijkt nu, maar toen was er nog geen internationale dna-databank voor vermiste personen en werd het lichaam niet geïdentificeerd. Daarom werd zij begraven in een naamloos graf in Duitsland.

Nadat de 22-jarige Van der Zanden vanuit haar ouderlijk huis in Putten op haar racefiets vertrok naar de Veluwe, zoals ze wel vaker deed, kwam ze nooit meer thuis. Diezelfde avond begon de politie een zoektocht naar de student en in de jaren die volgden werd het onderzoek meerdere keren tevergeefs heropend. Ook haar spullen werden niet gevonden. Een paar weken na de verdwijning van Van der Zanden werd wel een levenloos lichaam van een vrouw gevonden in de Duitse Möhnesee, een meer zo’n 250 kilometer van Putten. Maar in 1994 bestond er nog geen speciale dna-databankt voor vermiste personen en wisselden landen gegevens niet vaak uit. Volgens de politie waren er bovendien geen aanwijzingen die erop zouden wijzen dat er een link was tussen de vermissing en de locatie in Duitsland.

Bijna dertig jaar later opende het coldcaseteam van Oost-Nederland de zoektocht opnieuw door de zaak onder meer internationaal onder de aandacht te brengen. Ook loofde de Peter R. de Vries Foundation een beloning van 250.000 euro uit voor de tip die zou leiden naar haar vondst. De Peter R. de Vries Foundation is een stichting die zich inzet om coldcasezaken, zoals die van bijvoorbeeld Tanja Groen, op te lossen. De Duitse politie meldde een mogelijke match tussen het lichaam uit het meer en Van der Zanden naar aanleiding van een verzoek van het coldcaseteam. Na wekenlang onderzoek door het coldcaseteam naar onder meer vingerafdrukken is nu vastgesteld dat het inderdaad ging om het lichaam van Van der Zanden.

Groepsreis

De vondst roept veel vragen op bij de politie en de familie van Van der Zanden over wat er gebeurd is met de student en hoe zij in een meer 250 kilometer verderop terecht kon komen. Toen de Duitse politie het lichaam aantrof in het meer, ging agenten ervan uit dat het om zelfdoding ging. Volgens de Peter R. de Vries Foundation is een vrijwillige verdwijning niet logisch. In haar kamer lagen al spullen klaar voor een groepsreis naar Spanje die tien dagen na haar verdwijning stond gepland. Een misdrijfscenario is volgens de organisatie het meest aannemelijk. Het coldcaseteam gaat de zaak verder onderzoeken.

De vader van de studente, Ab van der Zanden, is „overdonderd” door het nieuws. „Na bijna dertig jaar weet ik eindelijk waar mijn dochter is. Er zijn nog heel veel vragen die wij hopelijk de komende tijd met het coldcaseteam en de Foundation beantwoord gaan krijgen. Voor nu willen wij dit nieuws even laten bezinken.”