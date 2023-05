‘Kijk dan, we hebben het je zien doen’, laat de politie Thijs Zeeman zeggen tegen een stalker

Wat is nou nog ‘echter’ dan true crime, televisie over echt gepleegde delicten? Inderdaad, misdrijven die we gepleegd zien worden. We kennen het slachtoffer, hebben een idee bij de dader, het is wachten tot hij weer toeslaat. En het beste deel: we kunnen ingrijpen. Of wij dan niet, maar de programmamaker wel. Die werpt zich op als opspoorder, verbalisant en extern geweten. De arrestatie liet Thijs Zeeman dinsdagavond in Zeeman confronteert: Stalkers (RTL5) over aan echte politie-agenten, maar hij had mooi het voorwerk voor zijn rekening genomen.

In dit misdaadgenre zijn vaak fraudeurs, bedriegers en leugenaars de klos. Zeeman concentreert zich op de niche van mensen die een ander hinderlijk en stelselmatig lastig vallen. In de eerste aflevering van dit seizoen staat hij Amanda (29) bij. Via Instagram had zij ene Sander leren kennen. Ze vond hem aanvankelijk aantrekkelijk en empathisch, hij was haar „beste maatje" in een periode waarin het wat „minder” met haar ging. Ze chatten een maand, toen spraken ze af. Een keer op een feestje, een keer bij haar thuis, en daarna ging hij een weekend mee op familiebezoek in Hongarije. Na twee maanden beëindigt ze, via Whatsapp, de vriendschap. Ze voelde geen vonk, er was geen „romantische klik.” Zij denkt dat het daarmee klaar is, voor hem begint het nu.

Wat ik hier in een alinea samenvat, duurt bij Zeeman een krap half uur, maar dan weten we ook wat hij vindt van sociale media – „een goudmijn voor stalkers”. Sander weet alles van Amanda, zij niets van Sander. Het vermoeden is dat hij degene is die ’s nachts Amanda’s auto bekrast, besmeurt met teer of graffiti en haar spiegel sloopt. Zeeman hangt camera’s op bij Amanda’s huis en auto, laat een ex-marechaussee surveilleren bij Sanders huis en auto en verdomd, daar zien we Sander op beeld haar auto molesteren.

Waar ik heen wil, is de arrestatie. Zeeman en de ex-marechaussee arriveren in de vroege ochtend op het politiebureau voor de briefing van het arrestatieteam. Samen rijden ze achter twee politieauto’s aan naar het huis van Sander. Agenten slaan hem daar in de boeien. Dan springt Zeeman de auto uit. De agenten, met Sander tussen hen in, houden op de stoep hun pas in voor de camera. En dan mag Zeeman Sander tot een bekentenis zien te krijgen. I-Pad onder z’n neus: „Kijk dan, we hebben het je zien doen”. Hij mag hem de les lezen, „lafaard” noemen en tot in de politie-auto achtervolgen met verwijten en vermaningen. Is het gek dat ik dit gek vind? Sander zal een stalker zijn, daar twijfel ik niet aan. Maar zoals Zeeman deze „walk of shame” op touw zet, en de politie die hem daarbij faciliteert, dat vind ik dan weer confronterend.

Multimiljonair uit Brabant

Wie ook sinds dinsdag weer terug is op tv, is Peter Gillis. Multimiljonair uit Brabant. Eigenaar van circa twaalf vakantieparken. Verder: recidivist. Bekende van politie, justitie, en de FIOD. Verdacht en veroordeeld voor illegale verhuur aan arbeidsmigranten, illegale prostitutie, witwassen, en ergens ligt er nog een belastende verklaring van zijn vriendin Nicol (hij zou haar hebben gebeten). Een half miljoen euro staat uit aan dwangsommen, een boete van 250.000 euro. Ja, dat is ook een genre natuurlijk, een reality-show over een true crime-persoonlijkheid.

Nicol is bij hem weg. Peter Gillis heeft nu een PA die witte bolletjes voor hem belegt, en om zijn schoenen aan te trekken gebruikt hij een lange schoenlepel. Zo autoritair als hij zijn bedrijf leidt, zoals hij zijn twee zoons en dochter uitkaffert, zijn nukken en zijn grillen: vaag doet het denken aan mediamagnaat Logan Troy in de HBO-serie Succession. Alleen is Troy zo rijk dat hij zich ‘stille luxe’ kan veroorloven. Massa is kassa (SBS6) schreeuwt poen en poeha.