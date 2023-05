Kabinet roept gemeenten op asielzoekers niet te selecteren, ‘in uiterst geval dwang’

Ga niet shoppen tussen specifieke groepen asielzoekers, roept staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) gemeenten op, want dat leidt tot lege bedden. In een brief die hij woensdag aan de Tweede Kamer heeft verstuurd, schrijft hij dat asielzoekers in een uiterst geval „desnoods ongevraagd” op opvangplekken worden geplaatst waar gemeenten hen hadden uitgesloten.

Gemeenten stellen steeds vaker eisen over de asielzoekers die ze willen opvangen. Liever wel vrouwen en kinderen, bijvoorbeeld, en liever geen alleenstaande mannen of asielzoekers uit veilige landen. Zeker vijftien gemeenten hebben een dergelijke eis, bleek uit contracten die NRC heeft ingezien. Naar eigen zeggen doen ze dat om de opvang goed te laten verlopen.

Zulke „doelgroepbeperkingen” kan de asielopvang zich op dit moment niet veroorloven, schrijft Van der Burg. „Hoewel ik begrip heb voor de maatschappelijke dynamiek die de komst van een locatie met zich kan meebrengen, leiden dergelijke restricties er in de praktijk toe dat er veel plekken niet inzetbaar zijn.”

Opnieuw in het gras

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft eerder deze maand met de gemeente Westerwolde en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers afgesproken dat het maximumaantal van 2.000 asielzoekers in het aanmeldcentrum niet meer mag worden overschreden. Toch bestaat de kans dat asielzoekers net als vorig jaar in het gras moeten slapen, zei Van der Burg twee weken later bij WNL Op Zondag.

„Ik houd me aan mijn woord”, schrijft de staatssecretaris nu aan de Kamer, maar uit zijn brief blijkt dat er nog veel nodig is om te voorkomen dat Ter Apel weer overvol raakt. In een „operationeel plan” dat de komende dagen af moet zijn, staat dat statushouders in hotels geplaatst kunnen worden en dat bestaande plekken meer asielzoekers moeten gaan opvangen. Ook asielzoekers kunnen „in het uiterste geval” in hotels overnachten.

Hal in Assen

Bij de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt meer politie om alle asielzoekers snel te ïdentificeren, schrijft Van der Burg. Vorig jaar ontstond op dat vlak een achterstand, waardoor politiemedewerkers uit meerdere steden moest bijspringen. „Niet voor herhaling vatbaar”, schreef de politiebond na afloop van die tijdelijke operatie. Agenten waren meerdere dagen achter elkaar langer dan twaalf uur op pad.

Een tweede aanmeldcentrum blijft volgens Van der Burg nodig. In afwachting van zo’n ‘tweede Ter Apel’ komt vanaf 1 juli een tijdelijke opvang in een evenementenhal in Assen, maakten de gemeente en het COA deze woensdag bekend. Nu is de hal nog een noodopvang van zo’n 440 mensen die het aanmeldproces al hebben doorlopen, maar komende maand moeten zij plaatsmaken voor maximaal 700 nieuwkomers.

