In India weet niemand hoe het écht gaat met de bevolking

India heeft sinds kort de grootste bevolking ter wereld. Tenminste, als de cijfers die uit dat land komen kloppen. Maar daar zit het probleem, want de huidige regering heeft het niet zo op cijfers. Correspondent Lisa Dupuy ziet welke gevolgen dat heeft. Niet alleen voor de statistieken, maar ook voor het welzijn van de inwoners.

Lees ook: India is straks het land met de meeste inwoners. Maar onwelgevallige statistiek over de burgers ziet de regering als ‘frontale aanval’

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.