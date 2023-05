In de Rotterdamse wijk Pendrecht spreken ‘Onwijze moeders’ over hangjongeren, straatintimidatie en explosies

Wijkagent Thomas Schippers valt met zijn kogelwerend vestje en pistool op de heup een beetje uit de toon tussen een twintigtal vrouwen. Maar ze zijn duidelijk aan zijn aanwezigheid gewend. Een van de vrouwen rijdt voorzichtig een trolley met kannen koffie en thee naar binnen en deelt kartonnen bekers rond.

Schippers is aangeschoven bij een ‘Onwijze Moedersgroep’, in een zaaltje op de eerste verdieping van Het Middelpunt, ‘Huis van de Wijk’ in Pendrecht, Rotterdam-Zuid. De vrouwen zijn buurtbewoners en komen eens per maand bij elkaar om te praten over wat er speelt in de wijk en wat er speelt bij hen thuis.

De wijk veiliger maken, was het doel van de groep toen die drie jaar geleden werd opgericht door Schippers met twee actieve moeders. Ze vonden dat er te veel langs elkaar heen werd geleefd. Ervaren ze overlast of zien ze strafbare zaken, dan bespreken ze dat makkelijk met de wijkagent die ze kennen en elke maand zien. Door tips van elkaar, van de wijkagent of van gastsprekers kan overlast of criminaliteit voorkomen worden: iedereen is alerter op signalen, ook bij de eigen kinderen.

Omgekeerd werkt het ook. Als ik met mijn gele strepen in de wijk verschijn, knikt iedereen vriendelijk, zegt Thomas Schippers. Hij wil weten wat er gebeurt als hij er níet loopt. „Voor mij zijn de moeders ogen en oren in de wijk.” Er zijn in Rotterdam meerdere van dergelijke moedergroepen.

Explosiegolf 45 aanhoudingen 37 keer werd in Rotterdam in de eerste vier maanden van dit kalenderjaar een explosief aan een deur gehangen. 17 keer werd op een huis, winkel of café geschoten. 5 explosies kwamen daar deze maand nog bij. 56 explosies, daarop staat de teller intussen bij de Regionale Eenheid Rotterdam (ruimer dan alleen de havenstad). 45 aanhoudingen zijn intussen verricht in de Rotterdamse regio, ongeveer een kwart van de verdachten is minderjarig.

‘Die muziek vind ik niet erg’

Is er nog iets opvallends gebeurd in de wijk, roept Schippers als iedereen koffie heeft. Als niemand wat zegt, vertelt hij wat hij tegenkwam. Hangjongeren op het pleintje voor de kapperszaak, geluidsoverlast bij het speeltuintje waar ook oudere jeugd gaat zitten.

Die muziek vind ik niet erg, zegt een moeder. „De dronkelappen die er zitten wel. Vooral als ik er langs moet met de kinderen. Ik heb een kleintje van drie.”

Klopt, zegt een andere moeder. „Ze vragen ook steeds om geld.”

Alcohol drinken op straat mag niet, zegt Schippers. „Wel in het Zuiderpark tijdens een picknick, niet in de wijk. Als ik ze zie, kan ik ze een bekeuring geven.”

Zou dat helpen, vragen de moeders zich af. „Ze zien er uit als arme sloebers zonder geld.”

Thomas Schippers knikt. Voor dit soort mensen probeert hij hulp te regelen. Maar deze mensen zitten al in een opvang. En die staat in de wijk. De verslaafden krijgen er hulp, een slaapplek en eten, vertelt hij. En ze hebben recht op vrije tijd.

Sommigen gaan dan bedelen. Hij raadt aan om geen geld te geven en overlast te melden. Hij is te bellen en te appen. Niet dat Schippers het altijd meteen kan oplossen, maar na meerdere meldingen kan hij veel eenvoudiger ingrijpen.

Ook om een andere reden is melden prettig, zegt hij. Hij kan dan uitzoeken wat er precies gebeurd is. Want soms gaan er geruchten rond die niet kloppen. Zo werd hij gewaarschuwd over een ‘pedo’ in een busje. Het bleek een bouwvakker die daar koffie dronk en lunchte omdat dat op de werkplek niet mocht.

Na een pauze vertelt jongerenwerker Kimberly Dijkhuizen over seksuele straatintimidatie. Wat verstaan júllie daaronder, vraagt ze aan de moeders.

„Seksuele woorden roepen.”

„Geluiden. Pssssst, psssst.”

Een moeder klikt met haar tong. De rest lacht.

„Knipogen!”

„Aanraken.”

Kimberly Dijkhuizen van Jongerenwerk op Zuid (JOZ) vertelt dat het veel voorkomt, dat blijkt uit onderzoek. En dus ook af en toe in deze wijk. Meiden waar zij en haar collega’s mee werken in de wijk voelen zich onprettig als er een jongen of man langskomt en roept: „Beweeg eens lekker met je kontje”.

De moeders herkennen het, ze hebben het zelf meegemaakt of horen het van hun dochters. Ze geven tips. Bel iemand en blijf aan de lijn. Maak een foto en dreig die online te zetten. Kijk of je iemand ziet en vraag om hulp.

Er wordt open en vrijmoedig gesproken en ervaringen worden uitgewisseld. Moeders die aarzelen worden door de anderen aangemoedigd. Ook via social media kunnen kinderen seksueel geïntimideerd of gepest worden, vertelt Kimberly. Het helpt, zegt ze, als jongerenwerkers met jongeren praten en bewust maken van omgangsvormen. Wat zeg je wél, wat zeg je niet.

Praten jullie thuis over dit soort zaken, vraagt ze?

Lang niet iedereen knikt.

Lees ook: De loopjongens van de Rotterdamse drugscriminelen willen geen loser zijn

Geronseld door criminelen

Praten met je kinderen. Dat is een van de belangrijkste adviezen die ze geeft, zal Mimount Hammouche later vertellen. Ze is zelf moeder uit de wijk. Ze heeft een pedagogische achtergrond en is al zo lang actief in de wijk dat niemand zich Pendrecht kan voorstellen zonder Mimount.

Ouders en kinderen die elkaar vertrouwen vindt ze de basis van een goede opvoeding. Daar moet je eigenlijk vanaf de geboorte mee beginnen. Regelmatig praat ze daarover in de groep. Als jullie kinderen ruzie hebben, of iets stuk hebben gemaakt, wordt niet meteen boos, zegt ze dan, maar praat erover. Fouten zijn er om van te leren, zelf heb je ook fouten gemaakt. „Na vallen ga je weer opstaan.”

De wijk Pendrecht. Foto Walter Herfst

Als het in de moedergroep over straatintimidatie gaat, zegt ze dat ze merkt dat vaak vooral de meisjes worden aangesproken: „Zo van: doe voorzichtig, pas op, niet in het donker alleen op straat.” We moeten ook met onze zonen praten, zegt ze. Ze vroeg haar zoon van 19 hoe hij het zou vinden om nagefloten te worden. En ze zei: ‘Behandel meiden op straat als je zussen’. „Ze verdienen evenveel respect als je familie.”

Na de straatintimidatie-sessie gaat het gesprek in de moedergroep onvermijdelijk over de explosiegolf die Rotterdam al maanden teistert. Want ook Pendrechtse jongeren kunnen worden geronseld door criminelen voor dergelijke klusjes. Of om als ‘uithaler’ drugs uit de containers in de haven te vissen, voor een paar honderd euro. Een horrorscenario waar ouders wél alert op moeten zijn. Eenmaal ín de criminaliteit kom je er niet gemakkelijk meer uit.

Als wijkagent wil Thomas Schippers vooral dat ouders zich veilig voelen om bij hem „op de lijn” te komen als ze iets zien misgaan, zegt hij. Dat ziet hij als groot voordeel van de bijeenkomsten. Zijn insteek is niet om iemand strafrechtelijk aan te pakken, maar om ellende te voorkomen.

Lees ook: Hoe klom ‘afvoerputje’ Pendrecht op Rotterdam-Zuid uit diep dal?

Aanschurkers

In Pendrecht kent hij een aantal uithalers. Maar hij kent veel meer ‘aanschurkers’. Dáár wil hij zich op richten, die zijn vaak met zachte dwang de goede kant op te duwen. „Het helpt al vaak als je met ze praat over de gevolgen. Daar hebben ze meestal niet over nagedacht. „Het is niet alleen maar happy de peppy veel geld verdienen.” Wees alert als je je kind ziet veranderen, zegt ook Mimount Hammouche. Heeft je zoon opeens dure schoenen of een dure jas, vraag ernaar.

Saba (34), een van de aanwezige moeders, heeft drie zoontje van 10, 7 en 3 jaar. En neven van 18, 19 en 23. Die worden wel eens aangesproken voor een klusje, vertelden ze haar. Het lijkt heel stoer om snel 200 euro te verdienen, zegt ze tegen hen. Maar dat is het niet. Je moeder gaat vragen: hoe kom je aan die 200 euro? Dus moet je het snel opmaken. En daarvoor neem je zo’n risico! Jullie zijn eerlijke jongens. Dat moeten jullie blijven.”

En hoe begin je zo’n gesprek met een tiener als er niets aan de hand is, vragen de moeders. Hammouche vertelt hoe zij dat doet. Ze vraagt aan haar zoon. „Heb je dat gehoord van die explosies? Weet jij wat dat betekent?” Voordat je het weet, heb je een gesprek.

Kinderen opvoeden hoeft niet alleen, zegt Hammouche. „Ik hoor vaak dat er nooit wat wordt georganiseerd. Dat klopt niet. Er is huiswerkbegeleiding, voetbaltoernooien, boksles voor meisjes, hardlopen, speurtochten. Kom maar naar de Onwijze Moedersgroep, zeg ik dan. En als ze er zijn, dan helpen we elkaar.”