‘In 2021 waren 50 miljoen mensen slachtoffer van moderne slavernij’

Wereldwijd waren in 2021 bijna 50 miljoen mensen slachtoffer van moderne slavernij. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van de Australische mensenrechtenorganisatie Walk Free. Het gaat om een toename van 10 miljoen mensen ten opzichte van 2016, het jaar waarover de organisatie het laatst onderzoek deed naar moderne slavernij. 28 miljoen mensen waren slachtoffer van dwangarbeid, 22 miljoen mensen leefden in een gedwongen huwelijk.

Walk Free definieert moderne slavernij als arbeid onder dwang, die vaak gepaard gaat met bedreigingen of geweld. Als voorbeelden noemt de organisatie onder meer slavernij-achtige arbeid, mensenhandel en seksuele uitbuiting, maar ook gedwongen huwelijken. De onderzoeksresultaten zijn tot stand gekomen op basis van duizenden interviews met overlevenden van moderne slavernij uit 75 landen.

Volgens Walk Free is moderne slavernij onlosmakelijk verbonden met wereldwijde problemen zoals klimaatverandering, conflicten en onderdrukking. Mensen die om deze redenen vluchten, worden vatbaar voor uitbuiting. Volgens Walk Free zijn migranten – onder wie bovengemiddeld vaak vrouwen en kinderen – dan ook vaak het slachtoffer.

Noord-Korea en Eritrea

In India wonen met ruim 11 miljoen mensen de meeste slachtoffers van moderne slavernij. China volgt met 5,8 miljoen slachtoffers. Noord-Korea gaat per hoofd van de bevolking aan kop, één op de tien inwoners is daar slachtoffer van moderne slavernij (ruim 2,6 miljoen mensen). Eritrea volgt met ruim één op de elf inwoners (320.000 mensen). Ook Saoedi-Arabië (vierde), Turkije (vijfde) en Rusland (achtste) staan in die top tien.

In Saoedi-Arabië heeft dat te maken met het Kafala-systeem. Arbeidsigranten krijgen daar een verblijfsvergunning van een ‘sponsor’, een bedrijf dat vervolgens alle macht over hen heeft. In Turkije zijn veel vooral Syrische vluchtelingen slachtoffer van dwangarbeid en mensenhandel.

Nederland staat op plek 157 van de in totaal 160 onderzochte landen. Tienduizend mensen zijn in Nederland slachtoffer van moderne slavernij. Uit het onderzoek van Walk Free wordt niet duidelijk om welke vormen van moderne slavernij het gaat in Nederland gaat. Nederland staat daarnaast tweede op de ranglijst van landen die de meeste actie ondernemen tegen moderne slavernij.