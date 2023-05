Evenementenhal in Assen moet druk van asielzoekers bij Ter Apel verlichten

Asielzoekers kunnen vanaf 1 juli tijdelijk terecht in een evenementenhal in Assen, wanneer het aanmeldcentrum in Ter Apel te vol wordt. Dat maakten de gemeente Assen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) woensdag bekend. De Expo Assen heeft plaats voor maximaal 700 mensen. Momenteel dient de hal nog als noodopvang voor zo’n 440 mensen, maar komende maand wordt die leeggeruimd om als wachtkamer te gaan fungeren.

Al maanden zoekt het COA naar meer opvangruimte voor het groeiende aantal asielzoekers. Met name bij Ter Apel, waar asielzoekers heen gaan om hun registratie en identificatie op orde te maken voor ze elders onderdak krijgen, zijn de tekorten vaak nijpend; op het dieptepunt afgelopen zomer moesten 700 mensen buiten slapen. Er braken geregeld vechtpartijen uit.

Dit jaar wijzen de prognoses op een nog hogere instroom; tot zo’n 75.000 asielzoekers worden verwacht. De Expo Assen moet ervoor zorgen dat zij onder menselijker omstandigheden hun aanmelding kunnen voltooien. Eerder werkten pogingen van de regering om mensen ergens anders een tijdelijk onderkomen te bieden maar matig, omdat ze bang waren hun plekje in de rij te verliezen.

Begin deze maand spraken het COA, de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel deel van uitmaakt, en het ministerie van Justitie en Veiligheid af dat er maximaal tweeduizend asielzoekers in Ter Apel opgevangen zouden worden. De komst van de wachtkamer verandert niets aan die afspraak, laat een woordvoerder weten.