Zondag zullen de Turken voor de tweede keer naar de stembus gaan omdat geen van de partijleiders meer dan 50 procent van de stemmen heeft gehaald in de eerste ronde. Alles lijkt erop te wijzen dat Erdogan zal winnen. De rechts-nationalistische partij van Sinan Ogan, die 5,2 procent van de stemmen behaalde maar nu in de tweede ronde niet kan meedoen, heeft zijn steun voor Erdogan uitgesproken.

Hoewel er veel Koerden en Arabieren wonen stemde zelfs in Zuidoost-Turkije een meerderheid van de bevolking op Erdogan. Veel conservatieve moslims in plaatsen zoals Sanliurfa, Gaziantep en het iets noordelijker gelegen Erzurum verklaren dat voor hen het geloof boven alles gaat, vandaar.

Het zuivere geloof is Erdogans grote troef. Afgelopen maandag zag ik hem stemmers op de Balkan toespreken via de Turkse staatszender. Hij probeerde de vermeende dubbele moraal van Europa bloot te leggen door te verwijzen naar de oorlog in het voormalig Joegoslavië waar het Westen genocide in Bosnië-Herzegovina zou hebben laten gebeuren. Hij herhaalt bijna dagelijks: „Als het land waar je woont je in de steek laat, dan is Turkije er voor je.”

Veel Turken in binnen- en buitenland blijken gevoelig voor (extreme) vijandbeelden. Zodra ik de televisie op een Turkse zender aanzet, gaat het over vermeende islamhaat in het Westen en hoe Turken hier niet vrij naar hun moskeeën zouden kunnen gaan. Aangespoord door dit soort demagogie gingen Turken over de hele wereld naar de stembus. Geen wonder dat zo’n kleine 70 procent van de Turken in de Europese Unie op Erdogan heeft gestemd in de eerste ronde.

Erdogan stelt ook vrijwel dagelijks dat oppositieleider Kemal Kiliçdaroglu een dronkaard is („raki-drinker”) en hij maakt hem zelfs voor terrorist uit. En dat terwijl de Turkse politiek zelden zo’n rustige, bedaarde politicus als Kiliçdaroglu heeft voortgebracht.

De afgelopen dagen scandeert Erdogan ook dat de hele oppositie „lhbt” is, terwijl hij juist voor het gezin opkomt. Hij belooft vrouwen trouwsubsidie te geven na de verkiezingen. Het omarmen van seculiere (liberale) waarden waardoor diverse groepen naast elkaar kunnen leven, presenteert Erdogan als „westers”, bedacht door „islamofobe” mensen.

De anti-westerse houding van veel Nederlandse Turken wordt versterkt door dit soort dagelijkse preken van Erdogan. De afgelopen weken heb ik gemerkt dat een deel van de Nederturken sommige uitspraken van Erdogan letterlijk overneemt. Over homo’s, islamonderdrukking en seculiere waarden bijvoorbeeld. Nederlandse Erdogan-stemmers vertellen me, net als conservatieve Turken in Turkije, dat ze tegen seculiere waarden zijn zoals scheiding van kerk en staat en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, omdat die de religieuze vrijheid in de weg zouden staan. Ze praten Erdogan na dat je in West-Europa als moslim onderdrukt wordt. Terwijl veel organisaties in Nederland nota bene naast kolfruimtes gebedsruimtes ingericht hebben, je wettelijk vrij kunt nemen tijdens het Suikerfeest, je kinderen naar islamitische scholen kunt sturen en de hele dag via de schotel naar tv-zenders in het Midden-Oosten kunt kijken.

Het als vijand framen van andersdenkenden onder (anonieme) Turkse twitteraars in Nederland is door deze verkiezingen ook weer sterk opgelaaid. Tot anderhalve week geleden bestond bij hen de angst dat Erdogan deze verkiezingen misschien zou verliezen. Maar sinds Erdogans winst in de eerste ronde zijn de remmen los. „Het wordt nu tijd dat jullie je mond gaan houden”, kreeg ik zelf naar mijn hoofd geslingerd toen de verkiezingsuitslag bekend was. Naast de felle uitingen op sociale media ervaar ik zelfs enige vijandigheid bij sommige Turkse middenstanders. De Turkse bakker bij wie ik börek koop voor mijn dochtertje, en waar je geld kunt doneren voor de omstreden El Tawheed-moskee in Amsterdam, zei bij het afrekenen: „Erdogan zal de Turken redden, jij komt daar nog wel achter.”

Aylin Bilic is headhunter en publicist.