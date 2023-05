Een nieuwe nachttrein van Berlijn via Amsterdam naar Brussel: ‘Het voor elkaar krijgen is ons erg tegengevallen’

Met meer dan een jaar vertraging vertrekt donderdagavond de eerste nachttrein van de Nederlandse start-up European Sleeper van Berlijn via Amsterdam naar Brussel. Vrijdagavond rijdt hij voor het eerst de omgekeerde route. De trein stopt ook in enkele tussenliggende steden.

Initiatiefnemers Chris Engelsman en Elmer van Buuren wilden eigenlijk al in april 2022 de eerste trein laten rijden. Hun grootste uitdagingen – het vinden van geschikte rijtuigen en het regelen van een plek in de dienstregeling – staan symbool voor de moeizame ontwikkeling van het grensoverschrijdend treinverkeer in Europa.

Wat helpt, vertelt Engelsman, is dat de Europese Commissie zijn bedrijf heeft aangemerkt als een van de tien pilots voor internationaal treinverkeer als alternatief voor korte vluchten. Hij droomt van nieuwe bestemmingen als Barcelona en Kopenhagen.

Van maandag op dinsdag maakte u een testrit van Berlijn naar Brussel. Hoe ging dat?

Engelsman: „Eigenlijk heel goed. We hadden in Brussel slechts twee minuten vertraging. We zijn nu bezig veel puntjes op de i te zetten. De omroepberichten moeten alleen in het Nederlands en nog niet in het Engels, daar hadden we niet aan gedacht. En in het laatste rijtuig viel de elektriciteit uit. Dat wordt nu gerepareerd.”

Waarom kon u vorig jaar niet aan slaaprijtuigen komen?

„Er is een enorme schaarste aan zulk materieel. De grote spoorwegmaatschappijen in West-Europa hebben het product ‘nachttrein’ de afgelopen dertig jaar genegeerd. Er is nooit geïnvesteerd in rollend materiaal. Nu komen fabrikanten gelukkig in actie. Zo maakt Siemens een splinternieuwe nachttrein voor de Nightjet van de Oostenrijkse ÖBB en NS.”

Hoe heeft u het probleem opgelost?

„Wij huren rijtuigen van een onderneming in Duitsland. Uiteindelijk willen wij eigen rijtuigen kopen, maar nu was het belangrijk snel te beginnen.

„Wij spreken met fabrikanten over de ontwikkeling van eigen rijtuigen. Nieuwbouw duurt zes tot zeven jaar. Eerst renoveren we 35 oude zitrijtuigen. Daar valt nog wel aan te komen. We gaan ze strippen en ombouwen. Ik hoop dat die in het voorjaar van 2025, of misschien 2026, rijden.”

Een plek vinden in de internationale dienstregeling bleek ook lastig?

„Ja, dat was een taai en ingewikkeld proces. In theorie is alles geregeld in Europa. Er is open toegang tot het spoornet. Volgens internationale regels hoef je slechts een aanvraag voor een treinroute te doen in één land en daarna regelen de spoorbeheerders – zoals ProRail in Nederland en Infrabel in België – dat je een internationaal treinpad krijgt toegewezen. Dat luistert nauw. Als nachttrein wil je niet te laat vertrekken uit een stad of te vroeg aankomen: in Berlijn vertrekken we rond 23.00 uur, en dan zijn we om 06.30 uur in Amsterdam en rond 09.30 uur in Brussel.

„In de praktijk valt het regelen tegen. Spoorbeheerders zijn over het algemeen binnenlands gericht. Ze plannen voor je tot de grens – niet verder.”

Hoe financiert u de nachttreinen?

„Wij hebben in twee ronden een startkapitaal van 2,5 miljoen euro opgehaald. Die kleinere en middelgrote investeerders steken niet zo zeer geld in het bedrijf om er rijk van te worden. Het zijn vooral treinfans.”

In januari meldde de Europese Commissie dat u met een nieuwe route Amsterdam-Barcelona een proefproject bent voor internationale langeafstandstreinen. Helpt die erkenning bij het op touw zetten van een nieuwe verbinding?

„Jazeker. Daar zijn we ongelooflijk blij mee. Het is geen subsidie, de overheid gaat niet onze rijtuigen betalen en dat is ook helemaal niet nodig. Maar het helpt als je dingen gedaan wilt krijgen. Ook voor het afsluiten van gunstiger financieringsvoorwaarden helpt het.”

Een enkele reis Berlijn-Brussel kost vanaf 79 euro. Voor 109 euro heb je een bed aan boord. Bent u daarmee al een alternatief voor de luchtvaart?

„De markt voor vliegreizen in Europa is gigantisch. Ik denk dat de internationale nachttrein daar een beetje vanaf kan snoepen. Vanuit Amsterdam kan je wel met de IC naar Berlijn, maar vanuit Londen moet je nu nog enkele keren overstappen. Wij merken veel belangstelling van Britse reizigers. Wat wij doen is misschien nog een druppel op een gloeiende plaat, maar je moet ergens beginnen.”