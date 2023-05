Defensie doet aangifte tegen militairen om declareren dure barbecues

Defensie heeft aangifte gedaan van valsheid in geschrifte tegen 32 personeelsleden van de Landmacht. Zij zouden ieder de aanschaf van een dure barbecue hebben gedeclareerd onder een andere noemer en als onderdeel van een opleiding. Het is verboden spullen die na de opleiding nog van waarde zijn, te declareren bij Defensie. En onder een valse noemer mag ook niet. Dit bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie na berichtgeving in de Telegraaf.

Twee van de 32 personeelsleden zijn dinsdag gehoord over de zaak. Zij werken wel door.

Daarnaast is een cursus ‘barbecuen’, die de medewerkers volgden op kosten van Defensie, sinds 2021 niet meer declarabel, aldus dezelfde woordvoerder. Die cursus volgden zij vóór 2021 – toen de regels nog niet zo duidelijk waren. Intussen is bij Defensie vastgelegd dat een cursus barbecuen of fotograferen níet tot de opleidingen behoort die Defensie vergoedt voor zijn personeel. Het moet gaan om een serieuze opleiding die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Militairen mogen een opleiding volgen naast hun werk, op kosten van de werkgever, omdat velen maar vier tot acht jaar bij Defensie werken. Als ze ouder worden, zijn ze soms niet fit genoeg om militair te blijven. Als ze niet klimmen in de rangen, moeten ze buiten de krijgsmacht gaan werken, in de burgermaatschappij.

Sinds 2019 heeft het ministerie van Defensie met de vakbonden afgesproken dat het opleidingen vergoedt zodat de vertrekkende militair goed terecht kan op de arbeidsmarkt. De definitie voor welke opleidingen ‘geschikt’ zijn, is in 2021 verscherpt.