De competitie van het Filmfestival in Cannes dreigt een olifantenkerkhof te worden

In de tweede helft van het filmfestival van Cannes is het woord aan de veteranen: Marco Bellocchio, Aki Kaurismäki en Wes Anderson. De hoofdcompetitie van het filmfestival is een club voor cinematografische zwaargewichten, aangevuld met een enkel fris gezicht.

Cannes’ competitie dreigt zo wel een olifantenkerkhof te worden; de bejaarden Ken Loach, Catherine Breillat en Wim Wenders moeten nog komen. Tot dusver is hun inbreng nogal voorspelbaar. De oudste is de Italiaanse maestro Marco Bellocchio (83), die in Cannes een van zijn beeldschone, klassiek belichte historische drama’s vol adembenemende architectuur en smetteloze kostuums aflevert. Onderwerp van Rapito is de kidnapping van het Joodse jochie Edgardo Mortara door het Vaticaan in 1858: hij zou bij een ziekte stiekem zijn gedoopt door een katholieke huishoudster. Het wordt een cause célèbre die Joden, liberalen, Italiaanse nationalisten en grootmachten verenigt tegen de Kerkelijke Staat. Als de koppige paus de zesjarige Edgardo liefdevol op schoot neemt – ‘bij ons ben je veilig’ – heb je zo je associaties, maar van Bellocchio’s bombastische stijl moet je houden: op emotionele momenten zet hij abrupt complete symfonieorkesten in.

Zijn tegenpool is de Fin Aki Kaurismäki (66): Fallen Leaves is een van zijn minimalistische pareltjes. Kaurismäki noemde in Cannes Charlie Chaplin zijn inspiratie: de vader van Hollywood en film in het algemeen. Van Chaplin leerde hij het simpel te houden, en dat doet hij in Fallen Leaves. Men neme twee zwijgzame armoezaaiers – vakkenvuller Ansa, metaalarbeider Holappa – die elkaar treffen bij karaoke en zonder een woord te wisselen beseffen dat ze voor elkaar zijn geschapen. Er vallen obstakels te slechten, zoals Holappa’s drankzucht en neiging onder trams te lopen. Maar zelfs voor Kaurismäki’s doen is dit een uitgebeend plot met overbekende elementen: kale appartementen, koddig-stoïcijnse dialogen, desolate mannen aan tafeltjes, wodka, bier en sigaretten, rock-’n-roll en Finse tango. Het decor is een tijdloos Helsinki dat Kaurismäki in 1989 achter zich liet. Hij woont in Portugal.

Grappige persconferentie

Dinsdag stond Kaurismäki garant voor een hele grappige persconferentie. „Ga niet naar Finland”, bezwoer hij een fan. „Of maximaal twee nachten. Het is er niet zo romantisch als ik het afschilder.” Waarom alcoholisme nu een thema was? „Ik zocht een onderwerp dat me onbekend was.” Cannes liet zich graag inpakken: Fallen Leaves geldt als een serieus kanshebber voor een consensus- Gouden Palm mocht de jury er niet uitkomen. Want die prijs kreeg Kaurismäki nog niet.

Wes Andersons ‘Asteroid City’ is een exercitie in pure stijl

Wes Anderson (54) is de baby van het stel. Ook hij brengt exact wat je verwacht: een wagonlading Hollywoodsterren die cerebraal en onbeholpen een poppenhuis bevolken. In Asteroid City staat dat ergens in de zuidwestelijke Amerikaanse woestijn eind jaren veertig, waar jodelende cowboys, atoomproeven nemende militairen en aliens elkaar treffen. Wonderkinderen wedijveren op een conferentie voor ‘Star Gazers and Space Cadets’ om prijzen voor hun uitvindingen: death rays, botanische accelerators. Het buitenframe is een zwart-witte telefilm, met Bryan Cranston als explicateur.

Knipper met je ogen en je mist een ster: Tilda Swinton, Willem Dafoe en Margot Robbie kunnen je zomaar ontgaan. Asteroid City is een exercitie in pure stijl: Wes Anderson meets Norman Rockwell met een dof filter erover. Jammer alleen dat hij nu zelfs de schijn van een plot vermijdt. In zijn vorige, het vierluik The French Dispatch (2021), leek Anderson ons al met een aanwijsstokje in zijn Franse poppenhuis rond te leiden. Toch was dat minder een herhalingsoefening dan Asteroid City, een losse reeks decorstukken en gortdroge scènes.

Meer dan amusant wordt het bij Cannes’ veteranen dit jaar niet: ze doen hun ding zonder veel te beweren. Spijtig, toch zou je hun films ook niet graag missen.