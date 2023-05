In Zeeuws-Vlaanderen ontmoet ik een Zeeuws trekpaard. Het staat in Schoondijke op een grasstrook. Zacht om te zien, hard om te voelen, gestroomlijnd als een zeeleeuw. Cloeck en moedigh. Niet groot, wel massief. Philip ten Klooster beeldhouwde het in 1965.

Het paard ontroert me met spieren en sokken en alerte oren. Wat heeft Ten Klooster met zijn paard bedoeld? Nou gewoon, een paard, dat is genoeg. Mij laat het wakker worden in een dagdroom. Het schiet me terug naar de nacht waar een vriendin en ik het nog altijd over hebben, terwijl er niet meer gebeurde dan dat we bij een weiland van de fiets stapten, gebiologeerd door vier maanverlichte spierbonkjes. Zwarte trekveulens. Levende kunstwerken. Ten Kloosters paardje leeft niet, maar in mijn hersens snuift het en schraapt zijn hoef. Ik kan het bijna ruiken.

Ten Klooster was een Zeeuwse kunstenaar, in 1909 geboren op Semarang, in 1969 gestorven in Veere. Erg beroemd werd hij niet maar dat doet er niet toe, van belang is dat hij dit paard toevoegde aan de werkelijkheid. Die werd er mooier van, ook al heeft de wereld dat niet in de gaten.

Het is een onweerstaanbaar paard.

Foto Joyce Roodnat

Dat weet het zelf niet, maar wie het ontmoet, weet dat wel en niet iedereen kan dat aan. Ik lees dat dit paard ’s zomers ‘vaak een zonnebril en zomerhoed’ opgezet krijgt. Noem me snel aangebrand, maar dat ergert me. Wie dat doet vind ik een angsthaas die zich niet kan uitleveren aan het effect van zo’n beeld. Wijs het af, dan heb je er geen last meer van. Of durf het aan en erken dat zo’n beeld je iets doet. Je hoeft het niet uit te leggen. Je hoeft alleen maar te ondergaan.

Onweerstaanbaar maakt onuitstaanbaar, zeker als het kunst is, en een standbeeld komt al helemaal te dichtbij. De onweerstaanbaar superieure David van Michelangelo wordt, van een museum in Dubai tot een school in Florida en deze week ook in de metro van Glasgow, als aanstootgevend aangepakt en verboden, vanwege het zicht op zijn geslachtsdeel (ik ben weer eens blij dat ik geen man ben, met een schaamdeel dat volgens fundi’s van vele gezindten per definitie onwelvoeglijk is, wat het ook doet). Een lachertje – als het nou ergens van de pikken barst, en heel wat explicieter, dan is het in de graffiti in het openbaar vervoer. Het gebrek aan broek mag de reden voor de aanstoot zijn, dat het geslacht vastzit aan een standbeeld, speelt mee. Daar staat David, vijf meter hoog, penis-in-ruste. Maar blijft dat zo? Hij is van marmer, maar hij leeft. Lijkt het.

Hoe machtig beelden zijn, hoe meeslepend, hoe verleidelijk, bleek deze week alweer, maar dan positief. Ik werd wakker, zette de radio aan en hoorde dat een schenker het Rijksmuseum in Amsterdam heeft bedacht met een ongekende donatie: twaalf en een half miljoen euro. Specifiek voor de beeldentuin.