Boeken zijn soms net mensen: ze kunnen je gelukkig maken, maar ook een last worden, vooral als je er te veel van hebt. De vloed van overal opduikende boekenkastjes langs de straten spreekt, eh, boekdelen.

Onlangs sprak ik een man voor wie het boek uitgevonden lijkt: Kor Boven, 85 jaar, uit Castricum. Een kwieke man met heldere ogen die je aandachtig opnemen. Hij had me uitgenodigd voor een gesprek in een Amsterdams café omdat hij boeken verzamelt die door de auteurs zelf gesigneerd zijn. Voelde ik er ook voor? Dan zou hij een paar van mijn boeken meenemen.

Ik had nog maar nauwelijks tegenover hem plaatsgenomen of hij verklaarde zich al nader. „Sommige auteurs bieden aan mij hun handtekening op te sturen, maar daar gaat het mij niet alleen om. Ik wil ze graag persoonlijk ontmoeten. Het hoeft niet lang te duren, als ik maar een indruk van ze krijg. Dat neem ik dan mee als ik ze later lees. Schrijven is een kunst, ik kan daar met zoveel bewondering naar kijken.”

Hij vertelde dat hij de afgelopen jaren schrijvers van diverse pluimage had opgezocht, zoals A. den Doolaard, Adriaan van Dis, Rutger Kopland, Gerrit Krol, Connie Palmen, Günter Grass, Václav Havel en Simon Wiesenthal. Na afloop nam hij altijd een paar foto’s die hij goed bewaarde. Hij had thuis 5.000 boeken staan, te veel vond zijn vrouw, zodat hij zich soms genoodzaakt voelde een boek stiekem het huis binnen te smokkelen. Hij las nog steeds drie boeken per week, zowel non-fictie als fictie – als het maar niet Tolkien was.

Had hij misschien vroeger in het onderwijs gewerkt, vroeg ik. Nee, hij kwam uit de bouwwereld waar hij allerlei projecten organiseerde. Over boeken werd daar nooit gepraat, maar dat deerde hem niet. „Je kunt over zoveel andere onderwerpen praten.” Zoals over Ajax waar hij een supporter van is; ik begon begrijpelijkerwijs steeds meer verwantschap te voelen.

Na afloop van ons gesprek vroeg hij een serveerster een foto van ons beiden te maken. Afgelopen zondag zag ik hem weer terug in het boekenprogramma van Eus op tv. Hij was in zijn element met al die schrijvers en boeken om hem heen.

In de tussentijd had ik een minder aangename ervaring met de boekenwereld. De eigenaren – een echtpaar – van een groot antiquariaat waar ik af en toe boeken kocht, vertelden me dat ze met hun winkel ophielden, hoezeer het hun ook speet. Het loonde niet meer. Toen ze hun besluit namen, hadden ze 80.000 boeken in hun winkel. Ze konden ze aan niemand kwijt, niet aan collega’s, niet aan bibliotheken, niet aan musea. Toch zaten er tal van bijzondere exemplaren bij. Ze hadden nu een student gevraagd om boeken in de boekenkastjes op straat te proppen. Er waren nog 28.000 boeken over, terwijl ze er maar 2.000 naar hun nieuwe huis konden meenemen.

Het klonk allemaal uiterst triest, en zo voelden zij zich ook. Die boeken waren hun levenswerk geweest, ze hadden ze met de grootste toewijding verzameld en gekoesterd. Ik kon beamen dat ze alleen boeken in goede staat verkochten. Ze waren op allerlei gebieden zó ruim gesorteerd dat ze zelden ‘nee’ hoefden te verkopen.

Dit is het zoveelste antiquariaat dat de laatste jaren de deuren moest sluiten. De conclusie is bijna onvermijdelijk: er zijn in Nederland te weinig Kor Bovens voor te veel boeken.