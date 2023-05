Blowen op straat in Amsterdam? Dat kan vanaf nu leiden tot 100 euro boete

Ja, hij heeft gehoord dat het niet meer mag – vanaf morgen. „Ik denk dat het in de coffeeshop was.” Amit uit Israël, gezeten op de Nieuwmarkt in Amsterdam, kijkt de verslaggever enigszins wazig aan van boven zijn joint. En dan, met een ondeugend lachje: „Dus vandaag hou ik me nog keurig aan de wet.”

Een blowtje roken op de Nieuwmarkt, zoals Amit doet? Dat is verleden tijd. Vanaf deze donderdag geldt in de oude binnenstad van Amsterdam een verbod op het roken van cannabis. Wie op straat wordt betrapt met een spliff tussen de vingers, kan een boete van 100 euro krijgen. „No smoking cannabis in public”, staat op borden die langs grachten en op bruggen zijn bevestigd.

Het blowverbod is een nieuwe stap in de poging van het stadsbestuur de leefbaarheid in het centrum van Amsterdam te vergroten. Met name op de Wallen ondervinden bewoners veel last van de eindeloze stroom zuipende, blowende en schreeuwende toeristen die avond aan avond langs grachten en door stegen trekt. Na twee stille coronajaren is het aantal bezoekers in de hoofdstad bijna terug op het oude niveau: dit jaar worden er meer dan 18 miljoen verwacht.

Wethouder Rutger Groot Wassink liet aantekenen dat hij tegen het blowverbod is

Om Amsterdam minder aantrekkelijk te maken voor feesttoerisme wilde burgemeester Femke Halsema aanvankelijk buitenlandse klanten weren uit coffeeshops. Dat werd geblokkeerd door de gemeenteraad, die vreesde voor illegale straathandel in cannabis door jongeren uit kwetsbare wijken. Bij wijze van alternatief kwam de raad met het blowverbod. Halsema omarmde de maatregel, maar in het stadsbestuur lopen de meningen uiteen. Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken, GroenLinks) heeft laten aantekenen dat hij tegen het blowverbod is. „Dat je straks in één gebied niet op straat mag blowen, terwijl het in de rest van Nederland wél mag, vind ik buitenproportioneel”, licht hij toe. „Alcohol leidt over het algemeen tot veel meer overlast dan cannabisgebruik.”

De maatregel maakt deel uit van een breder pakket om Amsterdam af te helpen van het internationale imago van sex, drugs en rock’n’roll. Zo zijn de sluitingstijden van de horeca op de Wallen vervroegd, mogen winkels daar in het weekend na 16.00 uur geen alcohol meer verkopen en lanceerde de gemeente een digitale ontmoedigingscampagne („stay away”) voor Britse zuip- en drugstoeristen. Op termijn wil Halsema een deel van de prostutieramen op de Wallen sluiten en onderbrengen in een ‘erotisch centrum’ buiten de binnenstad.

Cannabishoofdstad van de wereld

De aankondiging van het Amsterdamse blowverbod haalde de internationale pers: in ’s werelds cannabishoofdstad, zo was de teneur, zijn wietrokers straks niet meer welkom. Maar de vraag is hoe ingrijpend de maatregel werkelijk is. Het verbod is alleen van kracht in een beperkt deel van de binnenstad, grofweg van het Damrak tot de Nieuwmarkt. Bovendien geldt het niet voor de terrassen van coffeeshops: daar mag nog steeds geblowd worden.

En dan is er de kwestie van handhaving. De gemeente zet geen extra boa’s of politieagenten in om het verbod af te dwingen, zo laat een woordvoerder van burgemeester Halsema weten: er is alleen sprake van „prioriteit binnen bestaande teams”. Gezien de reusachtige drukte en het enorme tekort aan politieagenten en handhavers in Amsterdam zal de kans op een boete dus niet bijster groot zijn. Om dezelfde reden wordt het alcoholverbod op de Wallen, dat al meer dan drie jaar bestaat, matig gehandhaafd.

Ook in het gebied waar blowen op straat verboden is, mag op de terrassen van coffeeshops nog geblowd worden. Foto Simon Lenskens

Wie stiekem toch wiet of hasj rookt op de Wallen krijgt ook niet meteen een bon onder de neus geschoven. De gemeente hanteert een driestappenaanpak. Als „handhavingslijn”, zo schreef Halsema eerder aan de gemeenteraad, geldt „dat bij overtredingen zoveel mogelijk wordt aangesproken, bij herhaling wordt gewaarschuwd en pas bij excessen wordt geverbaliseerd.” Met andere woorden: alleen in het uiterste geval een boete. Dezelfde aanpak hanteert de gemeente bij het alcoholverbod: voor drinken op straat werden in 2022 iets meer dan 350 bonnen uitgeschreven.

‘Blij met elk stapje’

Els Iping van bewonersgroep Stop de gekte is tevreden over de maatregel. „Bewoners zijn blij met elk stapje dat de gemeente zet om de leefbaarheid te verbeteren.” Ze heeft haar twijfels over de handhaving en nog liever had ze een coffeeshopverbod voor buitenlandse blowers gezien, „maar het gaat om het signaal. De gemeente erkent hiermee: het kan zo niet langer.”

Of het verbod een dempende werking zal hebben op de komst van toeristen? Op de Nieuwmarkt schudt Amit het hoofd. „Ik ben vaak in Amsterdam geweest in de afgelopen jaren. En ik moet zeggen dat ik het opvallend rustig vind.” Hij jaagt opnieuw de fik in zijn joint. „Maar goed, jullie stadsbestuur zal z’n cijfers wel op orde hebben.”