„Wat denk je zelf dat het is?”

„Jij weet wel wat ik denk.”

„Dat is het niet.”

Opgelucht haalde ik adem en zag de toekomst weer rooskleurig.

