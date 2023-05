Bestuursraad van Ajax stapt op na onenigheid over betaling raad van commissarissen

De bestuursraad van AFC Ajax, die 73 procent van de aandelen van de club bezit, treedt uiterlijk 1 september af. Dat heeft de voetbalclub uit Amsterdam woensdag bekendgemaakt. In het persbericht schrijft Ajax dat voorzitter Frank Eijken woensdag tijdens een Algemene Ledenvergadering op jeugdcomplex De Toekomst aan de leden heeft verklaard „geen steun” te voelen voor het bestuursbeleid. Wil de formatie vlotten, dan geven Eijken, Wendy Nagel, Sander Mallie en Marc Stuut eerder hun positie op.

Aanleiding voor de vertrouwensbreuk was het voornemen van voorzitter Eijken om vrijdag in te stemmen met het voorstel om leden van de raad van commissarissen financieel te belonen. Normaliter werken commissarissen op vrijwillige basis, maar hun werk is complexer geworden — en daarmee tijdrovender. Om die reden voldoet ‘de eer’ niet langer, is de gedachte, en zijn jaarsalarissen (van 35.000 tot 50.000 euro) verdedigbaar.

Het merendeel van de achthonderd leden van Ajax is het oneens met die stelling en vindt betaling voor de commissarissen — Pier Eringa, Jan van Hals, Cees van Oevelen, Georgette Schlick en Annette Morsman — uit den boze. Tegenstanders willen niet breken met de Ajax-traditie van vrijwilligheid. Sowieso waren zij van mening dat de Ajax-cultuur onder druk stond, omdat van de zittende bestuursraadleden alleen Marc Stuut een verleden als speler bij Ajax heeft, hoewel hij nooit doorbrak bij de senioren.

