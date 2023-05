Anohni: ‘Ik hoop het Holland Festival als een soort muze te inspireren’

Amsterdam, zegt de Brits-Amerikaanse zangeres, liedjesschrijver en beeldend kunstenaar Anohni, vormt het startpunt van haar ‘bewuste leven’. „Hier begon mijn leven als artiest, als iemand die intens is geïnteresseerd in creatieve processen. Als kind onbekommerd rennend door de Gerrit van der Veenstraat in Amsterdam-Zuid, voelde ik vrijheid. Eigenlijk was dat het gelukkigste jaar van mijn hele jeugd.”

Anohni (1971, Chichester, Engeland) woonde eind jaren zeventig een jaar in Amsterdam, wegens haar vaders werk als ingenieur. Ze was toen een jaar of zeven jaar oud en ging nog als jongen door het leven. „De stad liep over van openheid, zelfaanvaarding en vrolijke expressie van hippies en punkers in de straten. Er hing idealisme boven de stad. Dat voelde ik als kind al. Amsterdam was toen zo’n explosie van kleur, licht, activiteit en zelfexpressie. Heel anders dan de sfeer in mijn geboortestad Chichester, West Sussex, in Zuid-Engeland.”

Ook op de internationale school werd ze ondergedompeld in een „warm bad van diversiteit”. „Ik voelde me altijd al anders dan de rest”, vertelt Anohni. „Maar iederéén kwam daar uit een ander land. Dat zorgde voor een anonimiteit en een bewegingsruimte waarin ik me mentaal als jonge transgender kon ontwikkelen. Een woord dat toen overigens nog niet bestond. Ik was gewoon duidelijk ‘anders’, een zeer meisjesachtige jongen die creatief was en hield van kleur, licht, dans en zang. Ik was vrolijk en volgde mijn moeder, een fotograaf, blind in al haar vrouwelijkheid.”

Nog niet zo lang geleden ontdekte Anohni dat de idyllische straat van haar jeugd in de Tweede Wereldoorlog centrum van repressie en terreur was. Toen heette de straat Euterpestraat. Daar waren nazi-hoofdkwartieren: de gevreesde Sicherheitsdienst en ook de Nederlandse Zentralstelle für Judenauswanderung.

Kapot was Anohni van deze ontdekking, zegt ze. „Wij hadden daar geen enkel idee van. Wat leefden wij er in een bubbel van ontkenning. Terwijl in Amsterdam relatief het hoogste aantal Joden is gedeporteerd en vermoord! Het is niet te bevatten hoe die geschiedenis later is bijgewerkt, en de straat na de oorlog een nieuwe naam kreeg. [De Euterpestraat werd na de oorlog vernoemd naar de door de Duitsers gefusilleerde verzetsstrijder Gerrit van der Veen (1902-1944), red.] In het moderne, kapitalistische leven vergeten we graag, ontkennen het bestaan van onze eigen voetafdruk.”

Ik hoop bij het Holland Festival vooral een provocateur te zijn

Het liet haar niet los. Voor het komend Holland Festival heeft ze in de Gerrit van der Veenstraat een ‘ceremonieel’ project bedacht over de geschiedenissen van de straat. Terwijl het Radio Filharmonisch Orkest William Basinski’s contemplatieve The Disintegration Loops brengt wil ze die laag voor laag, sluier voor sluier onthullen. „Ik heb een oude bewoonster gevonden die gedurende het bombardement [van de geallieerden op het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst op 26-11-1944, red.] in ons huis woonde. In een prachtige brief beschreef ze hoe het vuur woedde en haar vader en haar zus omkwamen. Dat aan de kamermuren van mijn jeugd angst kleeft, plaatst alles in andere context.”

Het is een van de bijzonderste projecten van Anohni als associate artist op het komende Holland Festival. Anohni, die bekend werd als de androgyne artiest Antony Hagerty met de band Antony and the Johnsons, vertelt via een videoverbinding vanuit New York. Ze komt zelf liever niet in beeld. „God nee, ik zie er niet uit. Ik herstel nog van een longontsteking die me zes weken lang vloerde.”

Fladderende vrouwenkleren

Dat Anohni een enigszins schuw mens is en zichzelf niet graag toont, was vroeger al te merken. Het was de ijlzuivere stem van toen nog Antony, die met uiterst kwetsbare liedjes de popwereld in vervoering bracht. Zijn tweede cd I’m A Bird Now (2005) werd zijn doorbraak en won de Britse Mercury Prize: intens melancholiek, lieflijk, troostrijk. Snijdend was het verlangen van de verlegen grote man in fladderende vrouwenkleren om van gender te veranderen.

Sinds 2015 gaat ze door het leven als een vrouw genaamd Anohni, haar ‘spiritname’. Vrouwelijkheid slaat eerder op een mentaliteit en intuïtie dan op uiterlijk, liet ze NRC in 2016 weten. De wereld had sowieso ‘behoefte aan meer oestrogeen’, meldde ze toen, als tegenwicht voor het machogedrag van wereldleiders. Haar muziek was steviger geworden, en ook haar teksten. scherper, activistischer.

Haar gesluierde optreden op het Down The Rabbit Hole Festival maakte zes jaar geleden veel indruk. Met een zwarte cape om bleef Anohni ‘onzichtbaar’, terwijl op een scherm verschillende vrouwen de liedjes van haar toenmalige album Hopelessness playbackten. De vrouwen schaterden en huilden, waren woedend of wanhopig, terwijl Anohni haar bittere commentaar op wereldkwesties zong over onheilspellende, industriële beats.

In de video van de nieuw soulvolle single ‘It Must Change’ is Anohni weer niet te zien, alleen transgendermodel Munroe Bergdorf. Op 7 juli komt een nieuw album uit, My Back Was a Bridge For You To Cross. Onder de naam Anohni and The Johnsons lijkt ze haar verleden met het heden te combineren. Nog duidelijker dan vroeger is duidelijk dat haar band The Johnsons is vernoemd naar de in 1992 gestorven Amerikaanse activist en transvrouw Marsha P. Johnson. Die siert het nieuwe album, Anohni beschouwt haar als voortrekker en inspirator.

Activisme en dromen

In haar nieuwe liedjes klinkt Anohni bewust zachter, tederder. Na eerdere Johnsons-platen altijd zelf te hebben gecomponeerd en geproduceerd, werkte ze dit keer samen met soulproducer Jimmy Hogarth, bekend van Amy Winehouse, Duffy en Tina Turner. De opnamen, die tweeëneenhalf jaar geleden plaatsvonden, noemt ze „vruchtbaar en minder eenzaam”. De aanpak op haar nieuwe plaat is anders. Met Hopelessness wilde ze destijds confronteren en een soundtrack bieden die mensen steunt in hun werk, in hun activisme en dromen. Nu zingt ze over een besef „waardoor anderen zich minder alleen voelen.” Ze stipt thema’s aan als intergenerationeel ‘weten’, de verhalen die generatie op generatie moeten worden bewaard en doorverteld.

In 2012 schitterde Antony met het Metropole Orkest op het Holland Festival. Velen hopen het, maar het zal niet gebeuren: Anohni gaat niet zingen in Amsterdam. Onder concerten zette ze in 2017 een streep. De muziekindustrie was haar te grillig, oppervlakkig en commercieel. Ze uit zich nu met tentoonstellingen, films en het maken van boeken en muziekopnamen. „That’s it. Als artiest ga je door diverse stadia. In ons ouder worden transformeren we, onze behoeften veranderen. Daar moeten we naar luisteren.”

Provocateur

Blij werd ze van de uitnodiging van het Holland Festival om associate artist te worden. Elk jaar voegen associate artists nieuwe, interessante thema’s en perspectieven toe aan het festival, isde bedoeling. Anohni hoopt vooral „een provocateur” zijn, iemand die lastige lastige vragen stelt, zich verbaast en de organisatie uitdaagt het werk van artiesten op andere manieren uit te dragen.

Thema’s als het vrouwelijke perspectief, de vernietiging van de natuur en de urgentie om een nieuwe visie op de samenleving te formuleren zijn belangrijk voor haar. „Ik hoop het Holland Festival als een soort muze te inspireren.” Vele uren sprak ze met de programmaleiding over hoe de overdracht tussen artiesten en publiek via een festival context krijgt.

Zo nodigde ze activiste Adrienne Marie Brown uit, een van de belangrijkste figuren in Amerika als het gaat om sociale rechtvaardigheid. Haar boek Emergent Strategies is volgens Anohni een blauwdruk voor jonge activisten.

Ook is ze enthousiast over de komst van de Australische kunstenaar en filmmaker Lynette Walworth, met wie ze zich inzet voor onderzoek naar feministische, ecologische en sociale rechtvaardigheid. „Lynette is als een zus voor me, en een mentor. Ik leerde haar kennen toen ik in 2015 mocht komen kijken naar haar filmproject met de Martu aboriginals in de West-Australische woestijn. Ik ben ontroerd door wat Lynette maakte en nu laat zien in Amsterdam. Voor Evolution of Fearlessness filmde ze elf vrouwen die in Australië wonen, maar afkomstig zijn uit landen als Afghanistan, Soedan, Irak en El Salvador. Ze hebben oorlogen meegemaakt, concentratiekampen overleefd, of extreem geweld doorstaan.”

Beeldende kunst

Over een week zal Anohni naar Amsterdam reizen om haar eigen expositie She Who Saw Beautiful Things in te richten in verschillende stijlkamers van het Huis Willet-Holthuysen aan de Herengracht. Haar kunst varieert van installaties en foto’s tot surrealistische objecten. „Ik ben me de afgelopen tien jaar steeds meer gaan toeleggen op beeldende kunst. Toen ik nadacht over mijn expositie voor het Holland Festival, ging het al gauw over de locatie. Ik voelde meteen veel bij het Huis Willet-Holthuysen en het verhaal van het excentrieke echtpaar dat het bewoonde en kunst verzamelde.”

Anohni presenteerde haar werk eerder in onder meer de Nikolaj Kunsthal in Kopenhagen, Kunsthalle Bielefeld en The Hammer Museum in Los Angeles. „Intiem in zijn tactiele vorm” noemt haar kunst. „Ik kan er veel van mijn ideeën en dromen op een privé manier in kwijt en toch kan ik die delen, op een haast animistische manier, in gesprek met alle elementen waarin het leven zit. Ik houd ervan ruimtes op te bouwen waarin objecten samen kunnen resoneren, met elkaar in verbinding staan en zo de kijker bereiken.”

Zo, vervolgt ze, heeft ze het destijds ook op het podium gevoeld als performer op podia van Carré tot L’Olympia in Parijs. „Niet alleen ging ik in gesprek met de mensen om mij heen, maar ook maakte ik contact met het oude hout van de panelen in de muren, de bomen die het leverden. Of de stemmen die eerder de ruimtes vulden. Dit liet me anders in de ruimtes bewegen. Het is haast een sjamanistische ervaring als alles en samenkomt als creatieve bron.”

Het Holland Festival vindt dit jaar plaats van 1 juni t/m 1 juli in Amsterdam. Op het internationale podiumkunstenfestival tonen kunstenaars uit heel de wereld in totaal 40 producties op 20 locaties in de stad. Inl: hollandfestival.nl