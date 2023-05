Als de #tradwife haar gelakte nagels in je heeft geslagen, laat ze je niet meer gaan

Ze heeft het kapsel van Marilyn Monroe, de retrojurkjes van Amerikaanse huisvrouwen uit de jaren vijftig en de zachte stem van een ASMR-artiest. Ze draait twee wassen per dag, zet voor manlief iedere avond een zelfgemaakte maaltijd op tafel en vraagt hem standaard permissie voor ze het huis verlaat. Ze is feminien, legt ze uit, niet feministisch, en misschien nog het belangrijkst: ze is gelukkiger dan ooit.

Estee Williams is het boegbeeld van #tradwife, een trend die op sociale media de leefstijl promoot van „traditionele vrouwen”. De memorabele filmpjes die tradwives plaatsen, laten zich onderverdelen in grofweg twee categorieën.

Allereerst zijn er de filmpjes waarin de vrouwen de kijker meenemen in hun dagelijkse bezigheden: het huis schoonmaken en maaltijden bereiden (er kunnen nooit genoeg broden worden gebakken), altijd met een glimlach en het liefst terwijl ze eruitzien alsof ze zo uit een vroeg seizoen van Mad Men zijn gestapt. Niet zo vreemd dus dat posts onder de noemer #tradwife doorgaans ook vergezeld worden van hashtags als #50shousewife. Al is er ook een groep tradwives die meer „bescheiden” outfits voorstaat. Met de ruim vallende jurken, de praktische laarzen en de doeken die ze om hun haren binden, lijken deze vrouwen hun fashioninspiratie eerder te halen uit The Little House on the Prairie.

Maar of ze nu met gestifte lippen of au naturel hun bananenbrood kneden, tradwives delen allemaal een specifieke kijk op genderrollen en het belang van het traditionele gezin. Dat blijkt uit de tweede categorie filmpjes, waarin de achterliggende ideologie voor het tradwifebestaan wordt toegelicht.

Bevrijd van alle druk

Die ideologie is veelal expliciet antifeministisch, conservatief en christelijk, getuige hashtags als #femininenotfeminist, #traditionalgenderroles („God schiep twee genders met verschillende lotsbestemmingen”, aldus Williams) en #christianwoman die de filmpjes steevast vergezellen. Williams zegt zich „op een gezonde, Bijbelse manier” over te geven aan haar man, die ze te alle tijde gehoorzaamt. Hij is immers de kostwinnaar en voorziet in al haar (financiële) behoeftes. Fair deal dus, vinden de tradwives.

Williams heeft pompoencake gebakken. Beeld TikTok

En zeker eentje die de moeite waard is, want voorheen was Williams – naar eigen zeggen – lang niet zo gelukkig. „Ik herinner me de tijd dat ik het gevoel had het allemaal te moeten doen”, schrijft ze bij een ander filmpje. „Ik was fulltime student en oppas, had een burn-out en was ongelukkig. Nu ben ik eindelijk bevrijd van alle druk die de samenleving me oplegde.”

Die boodschap maakt veel los in de commentsecties. Fans zien in het „traditionele huwelijk” een remedie voor in hun ogen doorgeslagen emancipatie, die vrouwen hun behaaglijke huis uit zou jagen om tegen wil en dank carrière te maken. Anderen bestempelen de tradcontent als propaganda voor uiterst conservatief rechts gedachtengoed. En dan zijn er natuurlijk nog de internetgebruikers die fijntjes opmerken dat Williams’ filmpjes, vol zoet gefluister en vrouwelijk schoon, zich ook opvallend goed lenen voor fetisjcontent.

De esthetiek, de ideologie, de controverse, de fetisjpotentie: wat het ook is dat mensen er precies in aanspreekt, feit is dat filmpjes onder de hashtag #tradwife op TikTok al meer dan 150 miljoen keer zijn bekeken. Het aanbod is dan ook groot en Williams één keer laten uitpraten over haar goddelijke roeping een vermogende man te trouwen, is genoeg om je algoritme dat ultraroze randje te geven. En dan blijkt wegkijken nog best moeilijk. Dus wees gewaarschuwd: als de tradwife eenmaal haar gelakte nagels in je heeft geslagen, laat ze je niet zomaar gaan.