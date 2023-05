Zestien AZ-relschoppers meldden zich bij politie na clash met West Ham-supporters

Tot nu toe hebben zestien AZ-fans zich bij de politie gemeld, na de aanval op supporters van West Ham United afgelopen donderdag in Alkmaar. Dat bevestigt de politie dinsdag. Tegen het einde van de halve finale van de Conference League, waarin AZ door een tegengoal in blessuretijd met 1-0 verloor en werd uitgeschakeld, braken AZ-supporters door een hek tussen de tribunes om de fans van de Londense club te lijf te gaan.

De politie dreigde met het tonen van beelden van de relschoppers in het televisieprogramma Opsporing Verzocht dinsdagavond: „Mocht je zelf betrokken zijn bij deze ongeregeldheden en je wil voorkomen dat jouw foto op de nationale televisie wordt getoond, meld je dan zo spoedig mogelijk bij de politie.”

Tot dinsdagmiddag 16.00 uur kunnen verdachten zich melden. In eerste instantie zouden 24 foto’s van verdachten vertoond worden. Nu is de politie van plan er er nog „ruim tien” te tonen, al kan dat aantal teruglopen als meer verdachten zich voor de deadline melden. Nadat de hooligans het hek molesteerden, liepen tientallen relschoppers richting de hoofdtribune, waar fans en familieleden van West Ham-spelers zaten. In het stadion werden geen aanhoudingen verricht.

Uit veiligheidsoverwegingen van de gemeente Nijmegen mochten de supporters van AZ niet mee naar de uitwedstrijd tegen NEC afgelopen zondag.

