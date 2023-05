Twee extreemrechtse Russische groeperingen hebben de aanval op Russisch grondgebied opgeëist. Wie zijn zij?

Is de belangrijkste bedreiging voor de heerschappij van Vladimir Poetin een groep van extremistische of zelfs neonazistische Russen, die het op zijn val hebben voorzien? Die vraag speelt sinds enkele dorpen in de Russische grensregio Belgorod maandag werden opgeschrikt door een gewapende aanval vanaf Oekraïens grondgebied. Twee extreemrechtse Russische groeperingen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist: het Russische Vrijwilligerskorps (RVK) en het Legioen voor de Vrijheid van Rusland.

Beide groepen vechten sinds de Russische invasie aan de zijde van het Oekraïense leger tegen Rusland en hebben als missie het omverwerpen van het regime-Poetin. Het Oekraïense leger stelde maandag echter niets met de operatie te maken te hebben en hield vol dat de beide eenheden op eigen houtje opereerden. Hoe zij aan de middelen kwamen om een dergelijke aanval op Russisch grondgebied uit te voeren – en bijna 24 uur vol te houden – is onduidelijk. Over de vraag of het RVK en het Legioen samen optrokken bij de aanval doen tegenstrijdige berichten de ronde.

Russisch Vrijwilligerskorps

Het Russische Vrijwilligerskorps is de bekendste van de twee. De groep werd in augustus 2022 opgericht door de Moskouse rechts-extremistische vechtersbaas en voetbalhooligan Denis Kapoestin. In Rusland verwierf de 38-jarige Kapoestin, ook bekend onder zijn nom de guerre White Rex en de naam Nikitin, bekendheid als organisator van onder neonazi’s populaire freefight-toernooien in Europa, Rusland en Oekraïne. Die sympathieën leverden Kapoestin, die zelf jarenlang in Duitsland woonde, een tienjarig Europees reisverbod op en vervolging in Rusland.

Sindsdien opereert hij vanuit Oekraïne, waar hij zich vorig jaar achter de strijd schaarde tegen Rusland met als doel het regime omver te werpen. „Wij zullen iedereen steunen die deze overweldigers van het Kremlin uit de macht wil zetten”, citeerde de Financial Times Kapoestin afgelopen maart, toen de groep even in de schijnwerpers stond nadat leden vanuit Oekraïne overstaken naar de Russische grensregio Brjansk en het vuur openden. Ook zou de groep banden hebben met de in Polen gevestigde ‘Burgerraad’, een politieke organisatie van Russische emigranten, die zich bezighoudt met de rekrutering van buitenlandse vrijwilligers voor de Oekraïense strijdkrachten, waaronder het RVK.

„Het heeft er alles van weg dat Kapoestin met zijn RVK een deal heeft gesloten met de Oekraïense legerleiding, al is de juridische status van het RVK onduidelijk”, zegt Aleksandr Verchovski telefonisch. Hij is directeur van de Russische organisatie SOVA, dat sinds 2002 onderzoek doet naar rechts-extremisme, xenofobie en nationalisme in Rusland. Dat leverde de organisatie in 2016 het stempel ‘buitenlandse agent’ op, totale sluiting van de organisatie dreigt.

Van zijn rechts-extremistische en nazi-ideeën maakt het RVK, dat Poetin verantwoordelijk houdt voor massamigratie en de ‘islamisering’ van Rusland, geen geheim. Dat is koren op de molen van het Kremlin, dat de aanwezigheid van groeperingen als het RVK in het Oekraïense leger gebruikt om het narratief van een oorlog ‘tegen het Oekraïense nazisme’ te versterken. Hoewel de Oekraïense regering, noch de Poolse Burgerraad zulke denkbeelden steunt, zijn er volgens Verchovski „veel stemmen die vinden dat in de strijd tegen Poetin alle bondgenoten voldoen.”

Een beschadigd gebouw in de Russische regio Belgorod op een beeld uit een video na de aanval op het gebied op maandag. Foto AP

Dat de twee Russische rechts-nationalisten al zoveel jaren ondergronds vanuit Oekraïne opereren, heeft volgens Verchovski alles te maken met het keiharde optreden van president Poetin tegen neonazistische groepen in Rusland. Had Poetin de eerste jaren van zijn presidentschap geen aandacht voor het groeiende probleem van rechts-extremisme, dat veranderde in 2006 toen Russische neonazi’s in het stadje Kondopoga slaags raakten met Tsjetsjeense inwoners, met wekenlange spanningen met de autoriteiten tot gevolg.

„Poetin begreep dat extreemrechtse en ultranationalistische groeperingen een bedreiging vormden voor zijn regering”, aldus Verchovski. „Speciale politie-eenheden werden opgericht om die groepen met harde hand te bestrijden. Wie niet voor jaren vastgezet werd, maakte dat hij wegkwam”. Een kleine groep van zo’n tweehonderd personen trok naar Oekraïne, waar ze versmolten met lokale extreemrechtse groepen en nieuwe oprichtten. Zo ontstond ook het Russische Vrijwilligerskorps.

Legioen voor de Vrijheid van Rusland

De tweede groep die betrokken was bij de het geweld in Belgorod is het Legioen voor de Vrijheid van Rusland, dat enkele weken na de Russische invasie in Oekraïne werd gevormd en door de Russische autoriteiten tot terroristische organisatie is bestempeld. Volgens de website streeft de groep naar de ‘bevrijding van Rusland van het poetinisme’. Net als het RVK heeft het Legioen een actief Telegram-kanaal. Het logo van de groep bestaat uit de letter ‘l’ en een vuist.

Zelfverklaard politiek leider van het Legioen is de in Oekraïense ballingschap levende, Russische politicus Ilja Ponomarjov. Hij maakte in 2014 naam als het enige Russische Doemalid dat stemde tegen de annexatie van de Krim, waarop hij de wijk nam naar Oekraïne.

Met het tot dusver onbekende ‘Nationale Republikeinse Leger’ claimde Ponomarjov verantwoordelijkheid voor de succesvolle moordaanslagen op de dochter van de ultrarechtse denker Aleksandr Doegin en op de pro-Kremlin blogger Vladlen Tatarski in Sint-Petersburg.

Maandag claimde Ponomarjov tegenover media samen met het RVK verantwoordelijk te zijn voor de gewelddadige ‘bevrijdingsactie’ in de Belgorod-regio. Maar net als veel anderen is Verchovski sceptisch over die claims: „Ponomarjov spreekt zichzelf vaak tegen en maakt een niet erg betrouwbare indruk. Dat maakt het moeilijk het waarheidsgehalte van zijn claims te checken en buiten Ponomarjov zijn er geen andere bekende personen. Bij andere buitenlandse eenheden in Oekraïne is dat wel zo.”

